Un trío de ‘colosos’ visita Málaga

En una semana en la que Málaga tendrá 20 escalas de buques de crucero, este jueves las aguas del puerto malagueño han recibido a tres verdaderos colosos; un terceto de grandes barcos de turistas que han ocupado los muelles de levante. Con la particularidad de que en muy pocas ocasiones se han visto a tres buques de estas dimensiones juntos, barcos que superan los 300 metros de eslora y que pueden albergar a muchos miles de pasajeros, la paradoja de este 3 de noviembre de 2022 ha venido de la mano del número de turistas que han llegado embarcados en estos barcos; una cifra baja que computando la suma de las tres ocupaciones no alcanza las 6.500 personas.

Pormenorizando al respecto de estas visitas y atendiendo al lugar donde han atracado, el muelle de levante ha albergado al buque Celebrity Reflection. Con la destacada particularidad de que es la primera vez que este barco llega a Málaga luciendo su casco de color azul ya con anterioridad había visitado las aguas malacitanas con su casco pintado de blanco, el buque de Celebrity Cruises ha amarrado procedente de Cartagena y con destino a Punta Delgada dentro de un viaje de 13 días que desde Barcelona lo llevará a Fort Lauderdale en Florida. Con 319 metros de eslora y una capacidad máxima para 3.655 pasajeros, el Reflection que luce dos chimeneas, ha sido el que menos turistas ha traído al puerto de Málaga. Cumplimentado un desembarque de 1.106 pasajeros y un embarque de 1.131, este buque salía de las aguas malacitanas a las 17:00 con 644 turistas en tránsito.

Amarrado en el muelle sur de levante, el Iona de P&O Cruises es el segundo gran barco que ha estado presente en Málaga durante esta jornada. Procedente de Vigo y con destino a Alicante, este buque de 345 metros inmerso en un viaje de 13 días con inicio y final en la localidad inglesa de Southampton ha llegado a las instalaciones cruceristas malacitanas con 1.571 pasajeros cuando su ocupación máxima es de 6.264 turistas. Tras zarpar a las 17:30, las instalaciones cruceristas malagueñas se quedaban solo con el Wonder of the Seas, el buque de mayores dimensiones y capacidad que ha estado presente este jueves en el puerto de la Capital de la Costa del Sol. Llegado desde Palma de Mallorca y con destino a Cartagena, el muelle norte de la estación marítima de levante ha albergado a este barco que está considerado como el mayor buque de crucero que navega en la actualidad. Mostrando sus impresionantes 362,04 metros y sus 236.857 toneladas de registro bruto (esta es la verdadera cifra que lo convierte en el buque de crucero más grande del mundo), el buque de Royal Caribbean ha llegado a Málaga con 4.269 pasajeros sobre los 6.988 que puede albergar en máxima ocupación. Cumplimentando un viaje trasatlántico que desde Barcelona lo llevará a Port Cañaveral, el Wonder que ha salido a las 18:00, ha escenificado este jueves en Málaga su despedida de Europa realizando a la inversa el mismo itinerario que en abril lo trajo al Viejo Continente pasando por el puerto el malagueño.

Y aunque las capacidades máximas reseñadas por estos buques nunca se completan al 100%, en el caso de los llegados este jueves a Málaga podrían haber alcanzado la cifra de 16.907 pasajeros, la realidad de los turistas que han pasado por el puerto malacitano dista mucho de estos números; unos guarismos que, según ha podido saber Málaga Hoy alcanzan los 6.484 pasajeros a los que habría que añadir las 4.520 personas que componen las tripulaciones de estos tres barcos, unos buques que tan sólo para movilizar a los turistas al centro de la ciudad han necesitado una flota de 30 autobuses lanzadera. Una muy intensa jornada crucerista que se completará este viernes con cinco llegadas y que el domingo 6 de noviembre traerá a las aguas del puerto a sexteto barcos de turistas.