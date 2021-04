El tiempo en Málaga: Las lluvias dejan casi 30 litros en zonas de Marbella y Estepona

Casi una semana lleva Málaga esperando las lluvias, este martes, con toda la provincia en aviso amarillo por fuertes lluvias desde la pasada medianoche, las precipitaciones caen de forma abundante en la gran parte del territorio, aunque hasta el momento las cantidades más significativas se han recogido en la zona occidental. Más de 25 litros por metro cuadrado han caído en Los Reales de Estepona y 28 en la depuradora de Marbella, según los datos recogidos en la web de la red Hidrosur, consultados a las 10.00 de esta mañana.

En Río Genal (Jubrique) han caído 12,3 litros; en Pujerra, 13,3; en el embalse de la Concepción, 15,7; en el embalse de Casasola (situado en el término municipal de Almogía), 8,7; en la presa del Limonero, en la capital, 16,2; en la depuradora del Atabal, 12,4; en el Paseo de la Farola de Málaga ciudad, 9,6; en Santo Pitar, 12,5; en Coín, 17,1; en Cártama, 13,8; en Villanueva de la Concepción 5,7

Ya en la Axarquía, en el entorno del pantano de La Viñuela han caído 10,3 litros en las últimas doce horas; 9,1 se han registrado en Alcaucín; 6,4 en Alfarnatejo y Colmenar; 13,8 en el Río Benamargosa; 6,6 en Torre del Mar y 5,4 en Torrox.

Atendiendo a los datos de Hidrosur, donde menos ha llovido durante esta noche ha sido en la Serranía de Ronda y el Valle del Guadalhorce. Así, en Ronda apenas han caído 2,6 litros en doce horas, lo mismo que en El Torcal. En Cuevas del Becerro han sido 3,7 y en Casarabonela 2,9. Menos aún se ha llevado la laguna de Fuentedepiedra, con 0,2 o los embalses de Guadalteba y el del Conde de Guadalhorce, con 0,7 y 0,8 respectivamente. Donde más precipitación ha dejado la noche ha sido en Río Grande, con 10,4 litros.

De momento, los datos no reflejan que ningún punto haya alcanzado el nivel de lluvias relativo al aviso amarillo (se considera cuando caen 15 litros en una hora o 40 en doce horas), que sí se ha cumplido por ejemplo en la provincia de Cádiz, donde se han recogido más de 43 litros en doce horas. No obstante, conviene no bajar la guardia porque la alerta en Málaga continúa activa hasta las 18.00 en las comarcas de Ronda, Costal del Sol y Guadalhorce, y hasta las 21.00 en el caso de la Axarquía y Antequera.

Para este martes la Aemet prevé así una jornada en Andalucía de cielos nubosos con chubascos ocasionalmente tormentosos, que pueden ser localmente fuertes y persistentes e ir acompañados de granizo, sobre todo en la mitad occidental, siendo menos probables e intensos en el extremo oriental y, a partir de la tarde, en el litoral, abriéndose claros al final del día.