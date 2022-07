El tiempo en Málaga: Una tormenta de verano con truenos vuelve a dejar barro en las calles

El sábado la noche en Málaga se iba cerrando hasta tapar la luna y las estrellas, anunciando una tormenta que se ha dado entre las 5 y las 7 de la madrugada de manera inesperada para muchos malagueños. Rayos, truenos y una precipitación que ha dejado en la capital 0,4 litros por metro cuadrado ya entrado julio, además de una capa de barro en los charcos que han podido encontrar los malagueños al salir de sus casas esta madrugada.

Para el resto del domingo no se esperan más precipitaciones, al menos no sustanciosas, si bien estas tormentas puntuales podrían repetirse. El cielo estará despejado y las temperaturas rondarán unos agradables 24 y 25 grados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). No se espera que se repitan las precipitaciones en la capital durante toda la semana, para la que Aemet prevé cielos despejados o parcialmente despejados con temperaturas máximas por debajo de los 30 grados centígrados y y unas mínimas que se mantendrán estables alrededor de los 22 grados.

En el interior de la provincia, se esperan picos más altos de temperatura, marcados por los 35 grados de máxima con los que abrirá Antequera la semana, acompañados por los 33 de Ronda. Las temperaturas irán amainando hasta situarse por debajo de los 30 grados en ambos puntos según avance la semana y se acerque el fin de semana.

Las temperaturas que nos esperan para este verano serán más altas de lo habitual. Es decir, los termómetros marcarán valores por encima de los que se han registrado hasta este momento. Desde la sede de Málaga de la Agencia Estatal de Meteorología aseguran que este fenómeno no es nuevo y que cada año se suelen superar las temperaturas medias del ejercicio anterior, por lo que hablan de que es una tendencia creciente que se mantendrá con el paso del tiempo.