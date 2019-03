Un frente dejará lluvias y fuertes vientos este miércoles en Málaga

El tiempo primaveral que ha predominado los últimos días en la provincia se verá interrumpido este miércoles por un frente atlántico que barrerá Málaga de oeste a este. Se esperan lluvias, aunque de carácter leve, y sobre todo, fuertes vientos que han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso amarillo en prácticamente todo el territorio.

La alerta amarilla por viento afectará entre las 9.00 y las 18.00 a las comarcas de Sol, Guadalhorce, Axarquía y Ronda (solo queda fuera la zona de Antequera), donde se esperan rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Mientras que desde las 12.00 a las 18.00 la advertencia incluye fenómenos costeros en todo el litoral de Málaga con vientos de fuerza 7 que soplarán del suroeste.

En cualquier caso, a tenor del pronóstico de la Aemet, parece que habrá que volver a abrir los paraguas en toda la provincia. "Es lo más destacado porque no ha llovido desde hace tiempo, pero no serán precipitaciones intensas, sino bastante moderadas", subraya el jefe de predicción del Centro Meteorológico de Málaga, José María Sánchez, que añade que "tenemos un déficit de lluvia enorme que no lo vamos a paliar ni mucho menos".

Es posible que se desencadene alguna tormenta acompañada de granizo

La Aemet baraja que en la capital puedan caer entre tres y siete litros por metro cuadrado. También es posible que con el paso del frente se desencadene alguna tormenta acompañada de granizo en la parte occidental de la provincia, que pueda dejar alguna precipitación de cierta intensidad. No obstante, dado que el frente avanzará con rapidez, desde la Aemet no se prevé que estas tormentas puedan "quedar ancladas", por lo que no hay riesgo de que ocasionen problemas.

Este frente llevará acarreado un descenso de las temperaturas, que quedarán relativamente bajas durante las jornadas del miércoles y jueves. Los termómetros caerán a los 18 grados de máximas en la capital, 14 en Ronda y 16 en Antequera, después de una semana en valores que el pasado sábado rondaron los 26 grados.De cara al jueves, la nubosidad continuará pudiendo llover algo en las primeras horas del día, aunque ya sería algo testimonial. A partir del viernes vuelven a despejarse los cielos, dejando paso a un fin de semana con un tiempo soleado con un nuevo ascenso de las temperaturas que el domingo volverán a ser altas en Málaga.