De la Torre dice que la Junta debe definir el tipo de edificio para el nuevo hospital

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a mostrar la colaboración "máxima" del Ayuntamiento con la Junta de Andalucía en relación con el nuevo hospital, previsto en los terrenos de los aparcamientos del Hospital Civil, y ha recordado que es el Ejecutivo andaluz en que tiene que definir y decidir qué tipo de edificio quiere.

Tras preguntas de los periodistas, después de que el PSOE pidiera agilidad a la Diputación --propietaria de la parcela-- para la cesión de terrenos del hospital y situara la zona como nuevo eje de centralidad; ha incidido que si el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, preguntara a la Consejería de Salud "y se informara antes de hablar sabría que el Ayuntamiento ofrece la máxima agilidad y colaboración" con el nuevo equipamiento: "La hemos ofrecido desde el primer minuto", ha defendido.

En este sentido, ha recordado que el pasado 18 de septiembre tuvo lugar una reunión en la Consejería y, entre otras personas, estuvo Elena Rubio, la jefa del Departamento de Planeamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), que "ofreció toda nuestra colaboración".

Eso sí, ha dejado claro que "quien tiene que decidir el camino es la Junta". Ha recordado, al respecto, que hay una parcela de más de 40.000 metros cuadrados, de los que unos 23.000 o 24.000 metros cuadrados están calificados como equipamiento, por lo que "si la huella del hospital, lo que va a ocupar, coincide con ese espacio no hay que hacer modificación de plan", por lo que bastaría con hacer un plan especial, porque es un suelo urbano no consolidado.

En cambio, si supera esa cifra, "habrá que hacer un cambio de plan". En este punto, ha dicho que la Junta "eso lo sabe, se le ha explicado y lo que tiene que decidir es qué tipo de edificio quiere", aclarando que la zona "tiene dimensión suficiente para acoger cualquier idea que la Junta tenga, pero tienen que definir y decidir el plan funcional del edificio", ha dicho De la Torre.

Por otro lado, el regidor malagueño ha indicado que parece ser que se llevaría a cabo un concurso de proyecto y obra, lo que, ha dicho, "me parece bien", ya que "permite tener una mayor agilidad". No obstante, ha asegurado, que "esa fase previa, su puesta en marcha, es la decisión de la Junta", reiterando, no obstante, que hay "colaboración total" del Ayuntamiento.

Es más, ha hecho hincapié en "la colaboración previa" de hace años, en los años 1995 y 1996, cuando era concejal de Urbanismo. Así, ha recordado que la zona, la trasera del Hospital Civil, estaba calificada para viviendas, y en cuanto se pudo, en el siguiente plan general de 2011 "liberamos de viviendas aquello". "Eso es una colaboración antes de que esta idea surgiera por si surgía, y lo ha hecho al final", ha agregado.

Cuestionado el alcalde por si cree que la Junta está trabajando con celeridad, De la Torre ha opinado que "no tengo datos para poder decir que vaya lento", añadiendo que "supongo que --el Gobierno andaluz-- desea ir con rapidez".

"El hecho de que sea proyecto y obra me suena bien, de que pueda ir con rapidez el tema", ha agregado, insistiendo en que hace falta que la Junta "defina qué modelo de edificio quiere, si necesita hacer la modificación de elementos...", aconsejando, como ya ha hecho, incluso, la responsable de Planeamiento de la GMU, que "fuera la Junta la que hiciera la propia modificación, como parte interesada en el tema".

Con respecto a la cesión del suelo, ha dicho que es un diálogo entre la Diputación y la Junta, incidiendo, no obstante, en que la voluntad del ente supramunicipal ha sido "clarísima" en cuanto a la "colaboración máxima". "La Junta, aún sin tener todavía materializada la cesión físicamente, puede hacer la modificación de elementos del plan si se necesita con el objeto de ir haciendo el recorrido para tener la máxima agilidad en todo", ha reiterado.

Metro al Hospital Civil

Cuestionado por si hay alguna novedad con la llegada del metro al entorno al Hospital Civil, De la Torre ha insistido en que el hecho de que se proyecte el nuevo espacio sanitario en la zona "debe llevar a todos, sobre todo a la Junta, a replantearse el tema y buscar una solución que no cree conflicto en la movilidad que el hospital va a generar" y que facilite la movilidad en relación con un metro bajo tierra.

Por último, ha aclarado que no hay aún prevista ninguna reunión con la Junta para abordar el tema del suburbano.