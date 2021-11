“Los traficantes resurgen; nunca dejarán el negocio”

El narco no muere. Cuan ave fénix que resurge de entre las cenizas, vuelve fortalecido. “Es su forma de vida. No sabe hacer otra cosa. Quien se dedica a esto desde hace 20 años no va a dejar el negocio”, advierte el responsable del grupo de investigaciones patrimoniales y localización de activos de la Policía Nacional de Málaga, que recela de la reinserción de este tipo de delincuentes. “¿Cómo alguien con un Maserati va a trabajar 8 ó 10 horas al día por 1.000 euros si en dos jornadas gana 50.000? Muchos vienen de países de Europa y no se les conoce ninguna fuente de ingreso”, explica.

El delincuente del siglo XXI “no es universitario ni informático”, pero tiene los conocimientos que precisa para canalizar el dinero “como si fuera un experto”. “Por eso tenemos que formarnos continuamente, no dormirnos y colaborar con otros grupos, con comunicación constante y trabajo conjunto”, sostiene el policía.

Drogas, lujo y ajustes de cuentas. Cientos de grupos criminales conviven en la Costa del Sol entre una violencia cada vez más salvaje. “Estamos viendo que ya no opera solo una gran organización con una estructura rígida y normas definidas. Ahora hay muchos pequeños grupos especializados en determinadas modalidades delictivas y que trabajan entre sí”, atestigua el responsable del grupo de localización de activos. Unos, se dedican al tráfico de hachís, cocaína o a las extorsiones, mientras otros blanquean los fondos ilícitos. “Ahora hay mucha competencia. Aquí está toda Europa presente, con lo mejor que hay en cada país”, ironiza.

La creación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), que depende de jueces y fiscales, ha permitido agilizar el proceso de incautación de bienes localizados en manos de delincuentes. “La oficina ahora se encarga de decidir si interesa subastar un bien o lo custodia. Eso libera al juzgado”, reconoce el inspector.

Uno de los últimos golpes policiales se saldó con la detención de una veintena de personas. Los investigadores decomisaron coches de lujo valorados –cada uno de ellos– en 300.000 euros, además de joyas y bolsos, en algún caso de 20.000, todos ellos en sus cajas, perfectamente etiquetados.

El inspector insiste en la importancia de la colaboración internacional para lograr mejores resultados. “En Marbella, que es un mundo especial, todas las semanas entran órdenes europeas de investigación, comisiones rogatorias...Se trabaja conjuntamente con países de prácticamente toda Europa”, señala.