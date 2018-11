Víctimas de accidentes de tráfico piden concienciación ante el repunte de muertes

La principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años siguen siendo los accidentes de tráfico, que provocan 5 fallecimientos al día y 60 heridos graves en las carreteras españolas. Sentados al volante parece que se olvidan los anuncios estremecedores de la DGT, los testimonios escalofriantes de las víctimas y sus familiares. El exceso de velocidad, el consumo de alcohol y drogas y las distracciones, principalmente a causa del móvil, están provocando un repunte de la siniestralidad y las entidades que trabajan para frenar esta tendencia piden más sensibilización, educación y concienciación.

“Tenemos que poner todos nuestro grano de arena, respetar las normas, la seguridad vial, porque esa es la única forma de que esto pueda parar”, ha apuntado esta mañana Ketty Morilla, delegada provincial de la asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico y Afectados por Accidentes de Tráfico. “La concienciación es lo más importante”, reitera.

Por eso lleva 15 años organizando actos como el de hoy en la calle Larios, que quedó deslucido por la fuerte lluvia que caía a media mañana en el centro de la ciudad. “Es importante este día porque es la mejor manera de concienciar, de que la gente nos ponga cara, que las víctimas no sean un simple número en el informativo, hasta que no nos demos cuenta de que a todos nos puede ocurrir, que todos estamos en la misma tesitura, no vamos a poner medios”, agregó Morilla.

"Es importante este día porque es la mejor manera de concienciar, de que la gente nos ponga cara, que las víctimas no sean un número en el telediario"

Sergio Hijano López, coordinador provincial asociación Aesleme, leyó el manifiesto justo antes de pedir un minuto de silencio en este día instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2003 como Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. “Sin echar la vista más allá, solo desde el año 2000, más de 57.000 personas han perdido la vida en las carreteras españolas y más de 209.000 han sufrido heridas graves, en muchos casos irreversibles”, comentó Hijano y subrayó que “a estas cifras debemos sumar las de las víctimas no reconocidas, aquellas que no aparecen en las estadísticas, los familiares y seres queridos, que también sufren de por vida las consecuencias de estos siniestros”. Fallecimientos que ascendieron a los 1.830 el pasado 2017. En este año 9.546 personas necesitaron ingreso hospitalario tras un accidente.

"A estas cifras debemos sumar las de las víctimas que no aparecen en las estadísticas, los familiares que sufren de por vida las consecuencias"

Esto datos, dijo, no son simples números, son familias rotas, personas destrozadas. Por ello, el objetivo último deben ser cero víctimas, tanto de heridos como de fallecidos. Sobre todo porque, según apuntó Hijano, “todos tenemos que hacer algo desde nuestras responsabilidades profesionales o dentro de nuestro entorno social y familiar”. Las diferentes asociaciones dedicadas a la prevención piden ciertas medidas para paliar la siniestralidad. La creación de una agencia estatal de seguridad vial, bajar el limite de velocidad en carreteras convencionales y obligar la utilización del casco a todos los ciclistas y en los nuevos vehículos de movilidad como patinetes eléctricos son algunas de ellas. También aumentar el número de puntos a retirar por utilizar el móvil, incluir la seguridad vial en las clases, realizar campañas de concienciación, renovación del parque automovilísticos y de las carreteras.