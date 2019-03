El porqué de la transformación digital

El éxito de una empresa se debe en parte al recurso humano que tiene, si bien utilizar la tecnología es imprescindible. Los procesos automatizados ocupan todos los ámbitos de las actividades de la sociedad. Esta dependencia, se debe a los innumerables beneficios que supone el tratamiento de la información.

Simplificación, rapidez, reducción de costes, optimización de resultados, rendimiento, entre otros, son tan solo algunos de los que se obtienen. Negarse a esta posibilidad cada vez más determinante, implica quedarse en la obsolescencia tecnológica con las consecuencias que esto conlleva.

¿Es realmente necesario adecuarse a la revolución digital?

La respuesta a esta pregunta depende mucho de lo alto que quiera llegar una empresa, un emprendedor o un autónomo. No se puede dejar en manos de la casualidad el funcionamiento, las estrategias y las soluciones que se deben implementar para obtener mayor rendimiento y no quedar a la retaguardia del mundo empresarial.

La manera de hacer negocios ha cambiado. Ese cambio es decisivo para estar en la cúspide del éxito o emerger de forma sobresaliente. De hecho, un gran número de negocios y organizaciones han sabido aprovechar la revolución digital que ofrecen los servicios en la nube, la dependencia de las redes sociales o la forma de comprar en Internet. Todas estas propuestas digitales generan un acelerado movimientos de cambios que obligan a asumir estrategias audaces, pero efectivas.

Para no ser víctimas del desuso tecnológico que presentan muchas nuevas tecnologías, no debido a mal funcionamiento, sino por las nuevas funciones que incorporan la mayoría de equipos que se lanzan al mercado, conviene adecuarse a la transformación digital. En suma, no hay otra opción que ajustar los procesos, mejorar las habilidades, renovar la gestión de la información y, más importante aún, cambiar tecnologías.

Ventajas de la transformación digital

No es suficiente para una empresa o negocio tener presencia en el mercado o que su marca sea reconocida por clientes y proveedores. Necesita, aparte de esos aspectos, mejorar los procesos que permiten llegar al mayor número de clientes. Estas estrategias, bien orientadas, no sólo permiten aumentar productividad, sino también mantenerse a flote en el competitivo mundo de los negocios.

Hay quienes, a pesar de reconocer esta realidad actual, aun dudan si es importante adaptarse a ella o hasta qué grado deben hacerlo. Algo que puede despejar dudas al respecto, es conocer las ventajas de usar tecnología en empresas para optimizar procesos. Aquí algunas:

Darse a conocer digitalmente . Como ya se ha mencionado, de nada vale si una empresa o negocio es reconocida en el mercado. Hace falta que tenga presencia en Internet. Ese es el gran reto. Hay muchas oportunidades para lograrlo, ya sea que la estrategia se enfoque en redes sociales, uso de sitios web corporativos, blogs, ecommerce o cualquier otra que ofrezca el negocio online. El objetivo es el mismo, lograr mayor visibilidad y captación de clientes.

. Como ya se ha mencionado, de nada vale si una empresa o negocio es reconocida en el mercado. Hace falta que tenga presencia en Internet. Ese es el gran reto. Hay muchas oportunidades para lograrlo, ya sea que la estrategia se enfoque en redes sociales, uso de sitios web corporativos, blogs, ecommerce o cualquier otra que ofrezca el negocio online. El objetivo es el mismo, lograr mayor visibilidad y captación de clientes. Captación de clientes . A mayor presencia digital, mayores oportunidades de negocios. Transformación digital no sólo incrementa el contacto con clientes, sino también intercambio de información. Algo que es vital para expandir las posibilidades de crecimiento. En este sentido, hay varias estrategias que se pueden utilizar, desde el popular correo electrónico hasta las innumerables aplicaciones móviles. Claro, los resultados se obtienen más rápidos, pero implica responsabilidad y atención esmerada.

. A mayor presencia digital, mayores oportunidades de negocios. Transformación digital no sólo incrementa el contacto con clientes, sino también intercambio de información. Algo que es vital para expandir las posibilidades de crecimiento. En este sentido, hay varias estrategias que se pueden utilizar, desde el popular correo electrónico hasta las innumerables aplicaciones móviles. Claro, los resultados se obtienen más rápidos, pero implica responsabilidad y atención esmerada. Poder de decisión . La captación de nuevos clientes genera tráfico y datos. Esos datos representan información valiosa. A su vez, la información otorga poder de decisión a la hora de implementar estrategias apropiadas para la consecución de los objetivos.

. La captación de nuevos clientes genera tráfico y datos. Esos datos representan información valiosa. A su vez, la información otorga poder de decisión a la hora de implementar estrategias apropiadas para la consecución de los objetivos. Conocer la opinión del cliente . Para que haya un verdadero intercambio de información y se logre fidelizar a los consumidores, es indispensable conocer cuáles son sus necesidades, expectativas y opiniones sobre el producto o servicio que se le ofrece. Los procesos digitales dan al cliente el lugar que se merece, es decir, lo ubica en el centro de todo.

. Para que haya un verdadero intercambio de información y se logre fidelizar a los consumidores, es indispensable conocer cuáles son sus necesidades, expectativas y opiniones sobre el producto o servicio que se le ofrece. Los procesos digitales dan al cliente el lugar que se merece, es decir, lo ubica en el centro de todo. Favorece el progreso . No permite que la empresa o negocio se detenga. La tecnología digital es como el universo, está en constante expansión, no se contiene. Esa filosofía se debe aplicar al entorno empresarial.

. No permite que la empresa o negocio se detenga. La tecnología digital es como el universo, está en constante expansión, no se contiene. Esa filosofía se debe aplicar al entorno empresarial. Impacta en el equipo de trabajo. Este es un aspecto fundamental para el éxito de cualquier negocio. Donde no hay “habla confidencial” o comunicación, por llamarlo de una manera, ninguna estrategia logra sus objetivos.

Estos son tan solo algunos de los tantos beneficios que reciben las empresas que dan un paso al frente a la hora de adecuarse a la revolución digital. Por supuesto, adaptarse a estos cambios supone un reto cuando se emprenden sin conocimiento previo. Siempre es mejor, cuando hay que utilizar herramientas para soluciones en línea, contar con asesoría experta como la de appvizer. Pero, ¿qué es appvizer?

En ocasiones es necesario incorporar, como parte de la transformación digital, un software o una aplicación empresarial. La verdad es que con tantas soluciones en línea que existen en Internet, ese trabajo es un verdadero desafío. Con appvizer ese problema es insignificante. Gracias al comparador de software que tienen, se puede encontrar infinidad de soluciones digitales online, con la comodidad que representa tenerlo todo en un solo lugar.