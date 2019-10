El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón Suñé, ha considerado que la provincia tiene que ser un destino "conjunto" y no que cada municipio tenga una ordenanza turística distinta.

"Está bien que la Costa del Sol sean 103 municipios pero no puede ser que cada uno vaya a su bola; que en uno haya unas ordenanzas para los turistas y en otros, otras", ha expuesto, poniendo como ejemplo que un turista vaya caminando por la Senda Litoral por Estepona sin camiseta "y no pase nada y pasa a Marbella y te multan por ir sin camiseta".

"Como este ejemplo, miles de cosas; en Torremolinos sí se puede edificar y subir un hotel --construir más altura-- y en Benalmádena no te dejan ampliar nada", ha lamentado Callejón, quien ha reclamado que vayan "todos de la mano con las mismas obligaciones en todos los municipios". "Parece que competimos con el municipio de al lado", ha criticado el presidente de la patronal hotelera.

Callejón ha destacado que en estos momentos la ocupación hotelera se sigue manteniendo en la provincia, añadiendo que a partir de finales de octubre y hasta marzo son los peores meses: "Caemos vertiginosamente de noviembre a febrero, son meses difíciles y seguimos cerrando hoteles".

Aehcos cuenta con 350 hoteles y apartamentos asociales. A partir de noviembre cerrarán algunos establecimientos, entre 60 y 66, como sucedió el pasado año, según Callejón, quien aún no tiene los datos concretos pero que ha indicado que muchos aprovechan esos meses para hacer obras de mejora y otros "es que no tienen clientes". Así, ha considerado que los viajes del Imserso "tapan grietas pero no se va el problema". En este punto, ha subrayado que mientras en los municipios de la Costa del Sol cierran hoteles en invierno, en Málaga capital no lo hace ninguno; es más, incluso "hay ofertas para seguir abriendo" establecimientos.

El presidente de los hoteleros malagueños ha destacado que la capital de la Costa del Sol cuenta cada mes del año "con un evento gordo", además de tener "el decorado de los museos y una oferta complementaria". También se ha referido a la caída del turoperador Thomas Cook, recordando que los afectados en Andalucía, alrededor de un millar en estos momentos, no tienen problemas para volver a sus lugares de origen; y a la situación política en Cataluña, volviendo a ofrecer la Costa del Sol para acoger aquellos congresos que se celebran en la comunidad catalana "para que no los pierda España si se suspenden".