El turismo nacional da oxígeno a los hoteles en agosto

El mes de agosto es el más importante para los hoteleros malagueños y este año volvió a haber crecimiento tanto en viajeros como en pernoctaciones, lo que es un buen síntoma para la rentabilidad y el empleo de los establecimientos. En este caso, el artífice de los números negros ha sido el turismo nacional, ya que el extranjero sigue en retroceso.

El mes pasado se alojaron en los hoteles de la provincia 635.276 turistas, lo que supuso un incremento del 3,1% respecto a agosto del año pasado. De ellos, 284.087 eran españoles, un 14,6% más, y 351.189 extranjeros, un 4,6% menos, según los datos oficiales publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística. Hay, por tanto, más turistas extranjeros que españoles en los hoteles, pero mientras los nacionales se disparan los foráneos bajan. En el caso de las pernoctaciones el fenómeno es el mismo. Los hoteles de la Costa del Sol registraron 2,61 millones de estancias en agosto, apenas un 0,2% más que en el mismo mes del año pasado. Los españoles superaron la barrera del millón de pernoctaciones, un 19,5% más interanual, mientras que los extranjeros hicieron 1,6 millones, un 8,9% menos. Si se analiza el conjunto del año, se puede observar que el sector hotelero local ha conseguido captar entre enero y agosto a 3,8 millones de turistas, un 1,5% más, que han realizado 14 millones de pernoctaciones, un 0,2% más. Málaga vive del turista extranjero, que representa el 62% de los clientes de los hoteles, pero el español ha crecido un 4,3% entre enero y agosto y el foráneo ha descendido un 0,1%. En el caso de las pernoctaciones, las nacionales se elevan un 6% y las extranjeras disminuyen un 1,8%.

El estudio estadístico, aunque tedioso, es básico para conocer en qué contexto nos movemos y actuar en consecuencia en las campañas de promoción turística y en las políticas de marketing de los distintos establecimientos. En cualquier caso, al margen de los números, hay que desgranar qué está ocurriendo para tener una visión global.

Viendo estas estadísticas la primera conclusión evidente es que Málaga está perdiendo turistas extranjeros. En parte es cierto y en parte no. Es verdad en el sentido de que, por ejemplo, este verano se ha reducido el número de pasajeros en el aeropuerto -cuya mayoría son internacionales- y que muchos de esos turistas se han ido a los hoteles de Turquía, Túnez, Egipto o Grecia donde han hecho rebajas considerables ahora que hay algo más de estabilidad política y seguridad personal. El Mundial de fútbol de Rusia también se ha llevado a algunos que puede que regresen el año que viene a Málaga. Pero no hay que olvidar que esta estadística es solo de hoteles y que no refleja las viviendas turísticas, cuyos grados de ocupación han sido muy altos y muchos de los clientes son extranjeros.