El número de turistas en hoteles se desploma un 60% en marzo en Andalucía por el coronavirus

El sector turístico se paró prácticamente en seco a mediados de marzo con la declaración del estado de alarma en el país. Los hoteles llevaban una buena tendencia de ocupación y todo se frenó, quedando solo algunos días abiertos para albergar a aquellos viajeros que estuvieran esperando regresar a su provincia en España o la repatriación a su país.

Esa era la realidad, pero había que traducirla a números para ver el efecto completo. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este jueves el número de viajeros alojados en hoteles y sus pernoctaciones en marzo pero, por primera vez, no ha facilitado datos provinciales argumentando la existencia de “un problema sin precedentes en el ámbito de la recogida de datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera”. “Como es habitual, la mayor parte del proceso de recogida de información de esta operación estadística ha tenido lugar durante la primera quincena del mes siguiente al de referencia, en este caso, en abril, cuando los establecimientos ya estaban cerrados al público y no tenían a disposición, generalmente, servicios a los que acudir para solicitar la información estadística”. No hay, por tanto, datos provinciales, pero el INE sí asegura que “los datos a nivel nacional y por comunidad autónoma tienen calidad suficiente para su difusión”.

Dicho esto, los hoteles andaluces acogieron en marzo a 569.757 turistas que hicieron 1,43 millones de pernoctaciones, lo que representó un descenso del 61 y del 62% respectivamente sobre el mes de marzo de 2019. Los hoteles de la Costa del Sol, tradicionalmente, representan el 40% de las pernoctaciones andaluzas por lo que, si se hace una extrapolación, se observaría que los hoteles malagueños pudieron contabilizar en marzo unos 228.000 turistas con unas 574.000 pernoctaciones. En febrero hubo 369.221 turistas y en enero 294.565, pese a que son malos meses para el sector.

Son números muy bajos para un mes de marzo en la Costa del Sol, pero que casi saben a gloria porque, al menos, se pudo trabajar la primera quincena. En el mes de abril han estado completamente cerrados y no han obtenido ningún ingreso. El sector espera con cierta ansiedad que el Gobierno fije unos plazos de reapertura de los establecimientos y, sobre todo, que defina las medidas de seguridad a tomar. En cualquier caso, los hoteleros malagueños ya dan el año por perdido. Incluso planean ofrecer descuentos importantes a los malagueños para tener algo de ocupación en verano.