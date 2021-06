La vacuna hace caer en picado la cifra de fallecidos en Málaga, que es 16 veces menor que en febrero

La vacunación anticovid funciona. No sólo para contener los contagios sino, más importante aún, para reducir las muertes. En comparación con el mes de febrero –en el que se registró el pico de fallecidos en la provincia de Málaga con el virus–, los decesos han caído en picado. Exactamente, 16 veces. No obstante, en lo que va de junio ya se han registrado 24 fallecidos, lo que supone que se han superado los 23 notificados en mayo pasado.

En toda la pandemia, el mes con más muertes con Covid a nivel provincial fue febrero, cuando hubo 395 muertos. Como consecuencia de las menores restricciones del periodo navideño, aumentaron los contagios, que llegaron a su pico el 31 de enero, con 1.787 en un día. Semanas después, parte de los infectados en ese periodo morían. Por eso febrero fue un mes negro.

Pero la vacunación –que comenzó el 27 de diciembre- con el retardo lógico para la inmunización, está dando frutos. Aunque todavía los contagios siguen por encima de los 200 diarios, son sensiblemente menos que los que cada jornada se notificaban en enero. Y lo mismo ocurre con las muertes. El 12 de febrero llegaron a registrarse 29 víctimas mortales con el Covid sólo en ese día. En las últimas jornadas, las cifras oscilan entre las tres diarias o ninguna.

Estas conclusiones no son fruto de un estudio científico, sino un somero análisis estadístico. Pero está claro que la vacunación y las medidas para contener el virus (uso de la mascarilla y aforos) surten efecto ya que en estos momentos no hay en la provincia cierres perimetrales ni de la actividad no esencial y sin embargo, la propagación del Covid está contenida.

Los meses con menor número de fallecidos fueron junio de 2020 (uno), julio (uno) y agosto (ocho). Datos bajos que fueron producto del confinamiento y de las estrictas limitaciones a la movilidad. Tras esas cifras, mayo de este año –con 23– y lo que va de este mes de junio –con 24– son los meses que registran el menor número de muertes con coronavirus a nivel provincial.