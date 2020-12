Todas las claves de la vacunación contra el coronavirus en Málaga

La inmunización contra el Covid, si no hay contratiempos, comenzará en muy pocos días en Málaga. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, avanzó que el domingo 27 de diciembre arrancará en España la inoculación de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Pero según fuentes consultadas, en la provincia se iniciará el lunes 28 de este mes.

Equipos de enfermeros especialmente contratados y de atención primaria se desplazarán a las residencias de mayores y los centros sociosanitarios para vacunar a los más vulnerables de esta pandemia. La vacunación será voluntaria. Se inmunizará tanto a los residentes como a los trabajadores. Y recibirán la primera dosis tanto los que no hayan pasado el coronavirus como aquellos que ya lo han superado.

La intención es inmunizar a los usuarios y el personal de geriátricos y centros sociosanitarios entre los días 28,29,30 de diciembre y 4, 5 y 6 de enero. No habrá vacunación los días 31 de diciembre, 1,2 y 3 de enero, dado que son festivos y fin de semana.

Previsiblemente, la campaña continuará en la primera quincena de enero ya en los centros de salud, con la inoculación a los mayores de 65 años y demás grupos de riesgo. En todos los casos, los enfermeros tendrán que poner una segunda dosis a los 21 días, por lo que deberán llevar un estricto registro de los vacunados.

Las dosis llegarán a Andalucía a dos almacenes centrales de la distribuidora farmacéutica Bidafarma situados en Sevilla y Granada. Allí serán conservados a 80 grados bajo cero. Esta cooperativa será la encargada de su almacenamiento, custodia y transporte. Las vacunas saldrán cada día de una de esas instalaciones sobre las 5:00 de la madrugada y llegarán a Málaga en torno a las 7:00. Una vez que partan de allí ya no estarán a 80 grados bajo cero dado que el transporte a nuestra provincia será en camiones frigoríficos a temperatura no tan baja, pero según han indicado fuentes consultadas, no hay problema porque el fármaco puede conservarse cinco días en una nevera normal.

Las vacunas llegarán a un punto de Málaga desde donde se centralizará su distribución hacia las residencias, en la primera etapa, y los centros de salud, en la segunda.

La experiencia de la vacunación de la gripe ha sido clave para facilitar la organización. Será similar, aunque con algunas diferencias. La primera es que los centros de Málaga no podrán acumular remesas grandes –como con el fármaco antigripal– debido a que la vacuna sólo aguanta cinco días en una nevera normal. Por lo tanto, irán pidiendo a los almacenes de Bidafarma de Sevilla y Granada las partidas que vayan a administrar en los días siguientes. Además, a diferencia de la gripe en la que cada vial es una dosis, en ésta son cinco.

Otra variación es que la vacuna del Covid exige una segunda inoculación a las tres semanas, lo que obliga a un control para completar la inmunización. También, al tratarse de un medicamento nuevo, los enfermeros deben estar pendientes y notificar cualquier reacción adversa. Estos sanitarios están haciendo ya cursos telemáticos de la Escuela Andaluza de Salud Pública para conocer todos estos matices y estar preparados para la vacunación.