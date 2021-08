La vacunación sin cita en Málaga: “Ha sido muy rápido y está muy bien organizado”

La cortina de lunares y el delantal con motivos festivos ha desaparecido del Palacio de Congresos de Málaga. El fin de la Feria acelera el calendario de la vuelta al cole, y este año, las últimas semanas de agosto se están compaginando con la vacunación contra el Covid a los mayores de 12 años. Por los pasillos del Fycma se cruzan los más pequeños con aquellos que buscan completar la pauta. Pero no son los únicos. Desde el pasado lunes está en marcha la vacunación sin cita previa.

Al frente de la organización se encuentra María José García. Explica que la iniciativa está pensada para aquellas personas que, por problemas con su centro de salud o con su agenda, no han podido recibir el suero con anterioridad: “Lo que más nos estamos encontrando son andaluces que están de viaje en Málaga y han aprovechado su estancia aquí para ponerse la primera dosis. También muchos niños que quieren empezar las clases ya vacunados”.

Estas semanas de vacunación masiva se han planteado pensando exclusivamente en personas domiciliadas en Andalucía o con la tarjeta de la seguridad social de la región. Cuenta que el primer día fueron cerca de 2.000 personas: “Al principio nos pareció un fracaso, pero luego vimos que en toda la comunidad se habían inyectado 6.000 dosis. ¡Un tercio de todas ellas se pusieron aquí, en el Fycma”. Al día, están atendiendo a unas 3.500 personas. Esta sanitaria hace un llamamiento a aquellas personas que todavía no han recibido la inyección: “Es muy importante que vengan”.

Con 12 años, Héctor lo tiene claro. Este curso empieza segundo de la ESO y ha aprovechado estos días para comenzar las clases protegido: “Está muy chulo y, además, te indican muy bien por donde tienes que ir. Tengo alergia y estoy acostumbrado a que me vacunen. ¡No me ha dolido!”. Algunos de sus amigos también están vacunados: “Hay gente a la que no le gusta porque le da un poco de miedo el pinchazo, pero es mejor ponérsela”. Su madre, Sandra, comenta que venía con incertidumbre por si había demasiadas cola: “No hemos tenido ningún problema. Ha sido muy rápido, está muy bien organizado y el personal es muy agradable”.

Ildefonso forma parte del equipo encargado de tratar con los asistentes. Relata como, el funcionamiento del día a día, ha cambiado: “La organización de una jornada normal se basa en la cita. La duda que teníamos era ver cuánta gente iba a llegar. Al principio hicimos 7.000 tickets para coordinarnos, pero no ha hecho falta”. Aunque el perfil mayoritario es de turistas o personas que no han conseguido cita con anterioridad, también hay excepciones. Incide en que se han encontrado varios casos de negacionistas que acompañaban a su familiar: “Intentamos convencerlos. Les decimos que, ya que están aquí y que está abierto a todo el mundo, aprovechen y se vacunen, pero es una tarea difícil. Eso sí, el otro día conseguí que un señor se la pusiera”, celebra.