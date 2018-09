Los vecinos ven insuficiente su veto a las viviendas turísticas

Los vecinos consideran insuficiente la medida propuesta el martes por la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, de permitir que las tres quintas partes de una comunidad de vecinos puedan vetar la posibilidad de que haya viviendas turísticas en el inmueble, un cambio que, de aprobarse en el Parlamento, sería significativo porque ahora se exige la unanimidad. Los vecinos aseguran que, tras años de crecimiento constante de las viviendas turísticas, hay numerosos bloques en los que los propietarios que alquilan sus pisos a turistas son mayoría o que, al menos, son más de los dos quintos restantes, lo que imposibilitaría el cambio. También argumentan que no se le puede echar a los vecinos toda la responsabilidad de evitar esa actividad comercial, lo que generaría más situaciones de fricción.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo acogió ayer una reunión entre representantes del gobierno estatal, las 17 comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y un grupo de asociaciones vecinales, denominado Coordinadora de Barrios por un Turismo Sostenible, que contó con la presencia de los malagueños Asunción Moreno y Alejandro Villén, vicepresidente de la asociación de vecinos del Centro Histórico de Málaga. "No vemos esa medida positiva porque hay muchos edificios en los que hay mayoría de viviendas turísticas y en otros están al 50%", explicó ayer Villén, que puso como ejemplo el de una señora de 65 años que vive en un edificio en el Centro cuya única vivienda de residente es la suya, es decir, el resto del bloque es de viviendas turísticas. El vicepresidente de la asociación de vecinos del Centro también afirmó que en muchos de esos inmuebles el pago del agua es comunitario y "el gasto de los turistas es mayor que el de algunos residentes". En otras zonas de la capital o en Marbella hay casas matas donde no hay comunidad de vecinos en la que votar si se quiere que la casa del vecino esté llena de turistas. "La medida puede paliar la situación en las grandes urbes, pero en Málaga la media en edificios está en torno a un 30% de viviendas turísticas y con las ilegales se puede aumentar más ese porcentaje", añadió Villén.

El vicepresidente de los vecinos del Centro de Málaga lamentó además que con esa medida "nos dejan a los vecinos la solución y eso genera más conflicto en las comunidades". En su opinión, la clave es que se reconozca que se ejerce una actividad económica en esas viviendas y que pasen a estar reguladas por los ayuntamientos, fijando así el número de licencias y las autorizaciones como se hace con los hoteles y otros alojamientos turísticos reglados. Villén comentó que en la reunión celebrada ayer en Madrid le pidieron al Gobierno estatal y a los autonómicos "una solución porque han bajado el valor de la propiedad privada, convirtiendo el suelo residencial en alojamientos para turistas. Se están cargando los cascos históricos y los barrios".

Victoria Moreno, presidenta de la asociación de vecinos Centro-Sur Soho Barrio de las Artes, fue en la misma línea. "Han llegado tarde y la solución no es esa porque nos enfrentamos al desahucio de un barrio. No lo tenemos que decidir nosotros aunque seamos mayoría, sino que tiene que haber una regulación porque a nadie le cabe duda de que es una actividad económica", expuso Moreno, quien lamentó que "aunque se van dando pasos, todo lo que hemos perdido ya no se recupera".