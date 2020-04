Un vendedor de la ONCE de Marbella, poeta y compositor, publica un nuevo videoclip

El poeta y compositor letrista Fernando Forte, que trabaja como vendedor de la ONCE en San Pedro Alcántara, en Marbella, acaba de publicar el videoclip de su canción "The reason I live for", que interpreta su cantante de referencia, Ana Galdeano, que es directora de la Cruz Roja de Málaga.

El también autor del libro "Vivencias de poesía" aprovecha estos días de confinamiento para escribir poemas, pero desea volver ya a su trabajo como vendedor y está convencido de que el tiempo que vendrá a partir de ahora será "más humano", ha informado este miércoles la ONCE en un comunicado.

"The reason I live for" es una balada en inglés que rompe con toda su trayectoria, y la actriz malagueña Marga Ferrer protagoniza el videoclip, el segundo de la trayectoria de Forte después de "Carta a mi amada", también cantado por Ana Galdeano.

Hijo y nieto de marineros, Fernando Forte se declara influenciado por el mar en su inspiración y por la poesía de Rafael Alberti y Federico García Lorca en su rima y su última sevillana, "Recuerdos lejanos", compuesta la semana pasada, sigue hablando de la vinculación del mar con su pasado.

Por su parte, "Plegaria de un marinero",que es una poesía de su libro convertida en fado, para orquesta de cámara y banda, es también un homenaje a su abuelo.

Además de la sevillana, durante estas semanas de confinamiento ha compuesto otra canción, la bachata "A dos metros de ti", señala Forte, que explica que el sentido de su música "no es en sí la música, sino el mensaje que da”.

Su primer libro, "Vivencias de poesía", recoge experiencias vitales y familiares acumuladas en El Puerto de Santa María primero y desde hace 32 años en San Pedro Alcántara.

"Mi inspiración está en los sueños"

“Mi inspiración está en los sueños”, asegura el compositor, que añade que le pasa "como a Freddie Mercury, que se acostaba y soñaba con algo, se levantaba y lo componía”.

En total, Forte ha compuesto 22 temas, un "sketch" de cine, la obra de teatro "El desahucio" -de dos horas de duración-, dos salsas, cuatro bachatas, la balada "Desengaño", el "Rock andaluz", un himno a la ONCE, un ritmo tropical, tres reggaetones, una rumba y cuatro raps.

Asegura que su tiempo como vendedor de la ONCE también despierta su creatividad artística y, de hecho, "Alma de noche", de "Rock andaluz", la compuso estando en su punto de venta.

Ahora confía en que el público vuelva pronto a buscar la ilusión de la ONCE, y está "seguro que van a comprar más, porque la suerte no se encuentra si no se busca".