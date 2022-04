Un total de 4.300 viajeros usan el tren directo entre Málaga y Granada en sus primeros 15 días

El tren rápido y directo entre Málaga y Granada empezó a funcionar el 4 de abril y en sus primeros 15 días de servicio ha sido utilizado por 4.300 pasajeros, lo que arroja una media diaria de casi 290 viajeros, según ha informado este martes Renfe.

En estos momentos circulan cuatro trenes al día en ambos sentidos. Salen desde Málaga a las 9:25 y las 20:25 y desde Granada a las 7:40 y a las 18:25 siendo el tiempo de viaje de 70 minutos haciendo una parada en Loja. Según explicaron desde la compañía ferroviaria, a medio plazo habrá una tercera conexión diaria de ida y vuelta y se hará parada además también en Antequera cuando esté finalizada su estación de alta velocidad.

Renfe quiere hacer especial hincapié en la sostenibilidad de este tipo de transporte y ha reflejado que el traslado de esas 4.300 personas entre Málaga y Granada ha evitado la circulación de 2.872 coches y la emisión de 57,4 toneladas de CO2.

La tarifa de ida entre Málaga y Granada en trenes Avant es de 23,10 euros (37€ la de ida y vuelta). Con los diferentes abonos que Renfe ofrece en este servicio es posible viajar entre Málaga y Granada desde 8,5€ por trayecto (Tarjeta Plus 50 viajes). Todos los abonos (Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10, Tarjeta Plus 10, Tarjeta Plus 10-45) son nominativos y permiten al cliente sumar puntos para disfrutar de las ventajas del programa +Renfe.