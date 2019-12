El valor de volver a empezar

La violencia de género, denuncia López, daña a la mujer y a su entorno. De hecho, Pilar se vino sola a Marbella y habla por teléfono con sus hijos, que saben dónde se encuentra pero no vienen a verla. "Hay víctimas que transmiten dolor, miedo, pero ella no. Estaba acostumbrada a sufrir ", lamenta la jefa de servicio. "Es gratificante y una experiencia muy enriquecedora a nivel humano arropar a alguien que se encontraba en un estado de deterioro interno tan grande. Poder haberla acompañado en su proceso de superación ha sido igualmente importante y emotivo. Sobre todo, porque ella ha querido superarse, ha aprovechado la herramienta . Verla disfrutar con la comida de fin de curso de su formación fue maravilloso; cómo algo tan pequeño, pero tan necesario como el empoderamiento y la independencia económica puede hacer a alguien tan feliz...".

Un apoyo que Pilar ha aprovechado al máximo, sin duda, teniendo a todos sus usuarios encantados. "Puedes tener un problema y que se encone porque no puedes superarlo o que aparezca la maravillosa palabra resiliencia y aprovechas lo que la vida te ofrece", sentencia López, quien insiste en que, lo que más le agrada, “es que le hemos dado la caña a Pilar y no el pescado, es lo más idóneo”.

Celia López García es trabajadora social, jefa del servicio de Clece en Marbella de Ayuda a domicilio . Se encarga, precisamente, de que todo se desarrolle conforme a la normativa legal y laboral (Ley de Dependencia). "Cuando me hablaron de Pilar y me comentaron la situación tan precaria en la que se encontraba, además del bagaje y sufrimiento acumulado a su edad, consideramos que necesitaba un refuerzo positivo y, efectivamente, le hemos dado una herramienta formativa que le permitiría encontrar un empleo en cualquier lugar de España".

Clece cogió la mano de Pilar y no la ha soltado en su sustento y formación. Le cambia el rostro a esta valiente mujer cuando cuenta que acaba de terminar un curso de Atención Sociosanitaria gracias a la asociación Corazón y Manos, creada por los propios trabajadores de Clece y a la empresa que, agradece, "me han apoyado muchísimo". Ahora, asume, "tengo una formación y trabajo. Baño a las abuelas, y me quieren mucho, muchísimo. Me encanta el trabajo que hago y espero vivir con salud para seguir haciéndolo".

Las ganas de seguir adelante y de mejorar su situación la llevó a tener otras oportunidades laborales. Así fue como empezó a trabajar como auxiliar de personas mayores. La voz de Pilar vuelve a vibrar cuando explica que ahora duerme en una cama y come en casa. "Las cosas van mejor -sonríe- aunque no dejo de ir a Cruz Roja como voluntaria".

Herramientas reales para enfrentar la vida

Cuando la jefa de servicio informa de la situación de Pilar, desde Corazón y Manos –una asociación sin ánimo de lucro que ayuda a los trabajadores de Clece y a las personas de su entorno familiar y laboral más vulnerables o pertenecientes a colectivos desfavorecidos– se ponen en marcha porque, explica Daniela Macías, delegada de Clece en la zona Sur, "considerábamos que teníamos una responsabilidad de llegar a través de la asociación a donde la empresa no llega”. Pagarle la formación fue, relata, "la mejor manera para que trabaje con quien trabaje Pilar, y donde trabaje, tenga una credencial que le sirva de pasaporte y le evite volver a vivir una situación tan vulnerable". La propia Pilar –víctima de violencia de género que sigue amenzada por su expareja– reconoce que, gracias a Clece, se siente feliz y realizada. "Me siento valorada porque antes de trabajar con ellos me encontraba arrinconada y pensaba que mi vida no tenía sentido. He podido hablar, relacionarme, tener relaciones sanas... A las mujeres que hayan pasado por un calvario parecido al mío les diría que hablen, que no callen, que busquen ayuda y apuesten por ellas mismas".