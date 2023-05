Las viviendas turísticas se reivindican como "parte de la solución" de las ciudades

Las viviendas para fines turísticos se reivindican como "parte de la solución de las ciudades, y no parte del problema" por el movimiento económico que generan en otras actividades los viajeros que eligen esta forma de alojamiento, cuya estancia es superior al resto y su huella de carbono menor.

"La vivienda de uso no residencial permanente suma, no resta, en contra de lo que algunos sectores interesados están todo el día vertiendo acerca de nuestra actividad", ha sostenido este miércoles el presidente de la Federación Española de Asociaciones de viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), Miguel Ángel Sotillos.

El colectivo, que representa a más de 185.000 apartamentos englobados en las 23 asociaciones que componen la federación, defiende que las viviendas turísticas son un modelo "reconocido" y "demandado por quien tiene la última palabra, que es el turista": "si nos eligen, por algo es", ha defendido.

Durante su participación en el encuentro Vitur Summit, que reúne hasta el próximo viernes en Málaga a los profesionales de este sector, Sotillos ha afirmado a los periodistas que los propietarios de viviendas turísticas abogan "por la legalidad" y se preocupan de que las ciudades sean "habitables" y el turista "riegue de dinero".

"En ningún caso el sector ha pensado en traer un turista que me compre a mí y me consuma a mí", sino que trata de "repartir", ha aseverado. Con este tipo de alojamiento se pone en valor "la inversión de muchas familias en segundas residencias, que de otra manera "estarían cerradas" durante once meses, ha insistido.

Respecto a la limitación planteada en algunas ciudades, Sotillo sostiene que hay que "encontrar consensos para todo, pero no por imposición", y se ha mostrado convencido de que "el mercado se regula" por sí mismo, igual que en el resto de sectores económicos.

Las viviendas turísticas representan el 32 % de la capacidad de alojativa en España, que se eleva al 50% de las camas disponibles en las zonas de costa, ha detallado Sotillos, quien se ha referido a un barómetro presentado recientemente por Fevitur que cifra en 20.380 millones el movimiento económico generado solo con turistas españoles.

Por tanto, ha cifrado en unos 40.000 millones el movimiento generado por sus viajeros, puesto que la mitad de sus clientes son extranjeros, y ha animado a los propietarios a unirse y "alzar la voz" para tener interlocución con las administraciones públicas.

En cuanto a la Ley de Vivienda, ha opinado que va a "evitar que un montón de familias pongan esas viviendas en alquiler" residencial, lo que "redoblará la presión" sobre la actividad de las de fines turísticos: "nos volverán a acusar de que no haya vivienda permanente", ha vaticinado.

En Málaga estas viviendas dan "vida y economía" al centro

Respecto a Málaga, que acapara el 11,5 % del total nacional de viviendas turísticas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Sotillos ha dicho que si estos pisos estuvieran cerrados, el centro "no tendría la actividad, la vida y la economía de todos los locales" que están "en ebullición" todos los días.

Se ha preguntado "cómo era el centro de Málaga" hace 15 años y "cuántos edificios estaban cerrados sin uso o incluso en ruinas", que "ahora están llenos".

En cuanto a las acusaciones de que expulsan a los residentes del centro, Sotillos ha manifestado que "hay los mismos que había", y ha añadido que "han tenido toda una vida para comprar esas viviendas y venirse a vivir, pero el barrio no era el mismo, no tenía esa vida".

En el mismo sentido, ha dicho que "han esperado que otro haga la inversión" para exigir ahora que le alquilen la vivienda y "además a un precio no muy alto".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesionales de viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro), Carlos Pérez Lanzac, ha indicado que de las más de 100.000 licencias otorgadas en la región de viviendas para fines turísticos, "solo 72.000 están en uso".

Esto se debe a normativas que persiguen limitar estos alojamientos, caso de Sevilla y Cádiz, o bien a un "por si acaso" de sus propietarios a futuro, unido a un "llamamiento" de las inmobiliarias hacia este modelo.

En el encuentro ha participado Carlos Rueda, responsable de Ventas de Idealista, que ha destacado el potencial que tiene la costa de Cádiz, en especial la franja que va desde Barbate a la localidad malagueña de Estepona, para las inversiones de turismo vacacional.