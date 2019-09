La dirección nacional de Vox ratifica al comité ejecutivo de Málaga

La dirección nacional de Vox no va a destituir al comité ejecutivo en Málaga, presidido por José Enrique Lara, y menos con la incertidumbre de si habrá de nuevo elecciones generales o no en los próximos meses. "El comité ejecutivo provincial se mantiene y no se le ha restado apoyo a José Enrique Lara en ningún momento", apuntan las fuentes nacionales consultadas por este diario.

El partido es perfecto conocedor de la tensión interna existente en Málaga, que ha provocado una cascada de dimisiones en las últimas semanas y que un grupo de afiliados haya anunciado una moción de censura y la presentación de una candidatura a primarias. De hecho, reconocen que hace unos días vinieron a Málaga cuatro dirigentes de Vox -Tomás Fernández, José Hidalgo, Marcos Cruz y Jacobo Vázquez- para ver qué estaba ocurriendo en la provincia. "En esa reunión se dejó claro que los afiliados que no estén contentos con el comité tienen dos vías internas, como son la moción de censura y el proceso de primarias", indican las fuentes.

Desde Vox afirman que "cuando se ve un problema en una provincia nos preocupamos de buscar la causa e intentar solucionarlo" y recalcan que "todo afiliado tiene derecho a presentar una moción de censura, a presentar candidaturas alternativas, que es lo más fácil, e iniciar los trámites de garantías". "Nuestra idea es sumar y no restar, hay una división en Málaga y no se va a aplicar ningún rodillo, no se ha abierto ningún tipo de expediente a Martín Ortega -promotor de la nueva candidatura y de la moción de censura- y el comité ejecutivo es el que hay y el que tiene la capacidad de decisión en la provincia", subrayan.

En el partido presidido por Santiago Abascal señalan que el comité liderado por José Enrique Lara en Málaga "tiene críticas, pero también apoyos" y recuerdan que "los comités ejecutivos de cada provincia son elegidos por los afiliados y son los que deciden los nombramientos y las listas".

El polvorín generado en las últimas semanas en Vox Málaga, como ha ocurrido en otras provincias, se debe, entre otros aspectos, a que son un partido que ha crecido como la espuma en muy poco tiempo. "Hemos multiplicado los afiliados por 10 en un año, hasta los 2.238 que tenemos ahora en Málaga y 50.000 en España, y es difícil ordenar", señalan estas fuentes, que explican que Málaga es una de las provincias españolas con mayor número de afiliados y que este volumen sigue creciendo.