Vuelta a las aulas en la UMA: "¡Qué alegría volver a ver a los alumnos!"

En los vagones del Metro dirección Andalucía Tech se ven mochilas, portadocumentos y maletines al hombro de jóvenes que tienen que volver a clase, hoy es el primer día de la vuelta a la presencialidad mediante el formato bimodal a la Universidad de Málaga. Con ella se nota la vuelta a la vida en los campus universitarios, si bien cada Facultad lo hace a un ritmo distinto.

Esta vuelta a las aulas se ha celebrado por gran parte de la comunidad universitaria, como certifica Ignacio Álvarez, profesor de Derecho Internacional cuando se encuentra con otros compañeros de la facultad por los pasillos: “Qué alegría volver a ver a los alumnos, ¿verdad?”, le dice a su interlocutor. Para Álvarez la vuelta a la presencialidad, aunque bajo la bimodalidad, es el único camino posible para la enseñanza universitaria, “estamos volviendo a hacer vida normal con el final del estado de alarma y las clases tienen que volver también”.

Además, añade que las reacciones del alumnado son “imprescindibles para saber si la explicación les está llegando”, por otra parte mantener la atención durante hora y media a una pantalla “es complicado en la misma medida que lo es para todos los demás, no sólo para los alumnos”.

Esteban Sanz, profesor de la Facultad de Educación, se muestra en la misma dirección, “he notado a los alumnos deseosos, me ha emocionado ver cómo se saludan entre ellos al reencontrarse después de tanto tiempo”. Sanz imparte Didáctica de la Geometría, una asignatura completamente práctica, para él las clases online sólo pueden ser un remedio pasajero, “la educación tiene que ser cara a cara”.

Menos partidarios de la presencialidad se mostraron María, Álvaro y María del Mar, tres egresados de Medicina que habían venido para recoger sus títulos después del MIR. Ellos vivieron el inicio de las clases online coincidiendo con el final de su carrera y abogan por “queda un mes y se podían evitar las aglomeraciones que se puedan producir en las facultades, aunque los exámenes sí que deberían ser presenciales en más aulas y con distancia, pero presenciales, es más serio”.

Estas dudas las recogían Carmen, Eduardo e Isabella, tres alumnos de primero de Derecho que aún no sabían si sus exámenes iban a ser presenciales o no, “me parece bien que se vuelva a la presencialidad si los exámenes van a ser también presenciales, si los exámenes son online me parece mal que vuelvan las clases”. Eduardo viene de Marbella sólo a dar clase, por eso ve bien que agrupen sus clases presenciales en dos días, manteniendo los otros dos online, “no me compensaba venir si no fuese así”.

En la misma tesitura se encuentra Ana Eva Jiménez, alumna de cuarto curso de Periodismo que la final ha optado por asistir en línea a las clases siempre que los profesores se lo permitan, “de momento todos los profesores nos han dado la facilidad de no acudir presencialmente si somos de fuera, los que no somos de la capital teníamos muchas dificultades para encontrar una habitación para un mes con tan poco tiempo de preaviso, en caso de que te lo puedas permitir económicamente”. Ana Eva asegura que prefiere las clases presenciales “más allá de los problemas técnicos es muy difícil entrar en el debate desde casa”.

A favor de las clases presenciales está también Claudia Gómez, alumna de segundo de Podología, “te pueden enseñar una ficha de cómo hacer una plantilla, pero aprendes de verdad si vas al laboratorio de la facultad y la haces tú misma”. En su carrera han mantenido la presencialidad sólo en ciertos seminarios prácticos, para los que era indispensable, “las carreras de la rama de Salud tenemos que hacer prácticas”, agrega Claudia.

Por lo tanto, no es cuestión sólo de la vida en las facultades, sino de la calidad de la enseñanza que se imparte, que en la Universidad de Málaga es “presencial como marca indispensable”, para Ignacio Álvarez.