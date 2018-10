Contra el fuego “peligroso” de la xenofobia

Fue el anterior Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, quien lanzó un llamamiento a la “responsabilidad” de la prensa y los poderes públicos frente a las “ideologías fascistas” que usan como “chivo expiatorio” a los movimientos migratorios alentando así la xenofobia. “Estamos jugando con fuego y es un fuego peligroso”, advirtió. Lo hizo este miércoles en el marco del congreso sobre Periodismo y Migraciones organizado por la Fundación Manuel Alcántara.

Chamizo llamó la atención sobre el incremento de mujeres menores. “Hay algunas en los centros de protección. Pero pueden ser entre 500 y 1.000. ¿Dónde están?”, se preguntó y confesó su temor de que sean objeto de trata. E incluso apuntó que algunos niños pueden ser víctimas de tráfico de órganos. Arremetió contra “empresarios sin escrúpulos” que utilizan a sin papeles cuando tienen que recoger sus cosechas y relató el dolor de madres de Tetuán que intentaban localizar a sus hijos porque no saben si están vivos o muertos.

En su repaso a la situación de los inmigrantes, enumeró a los “con papeles”, abocados muchas veces al desempleo, y a los menores tutelados por la Junta de Andalucía que una vez que llegan a la mayoría de edad “se quedan en la calle porque la Administración no tiene suficientes recursos para atenderlos”. Recordó que la red de asociaciones de acogida nació hace 30 años, cuando el primer inmigrante fallecido llegó a las costas de Tarifa. Pero advirtió que hay que volver a sensibilizar a la sociedad y concienciarla de que la inmigración “no es un mal, sino un derecho humano”.

El congreso tuvo entre sus ponentes desde el primer Premio Pulitzer español, Javier Bauluz, a “un clandestino africano”, Mahmud Traoré, pasando por periodistas, fotógrafos y representantes de ONG. Este miércoles, entre los conferenciantes estaba el director de Salvamento Marítimo. Ignacio López destacó la “gran capacidad de respuesta” de este organismo público que vela por las seguridad de las personas en un espacio marítimo tres veces mayor que España y en el que trabajan 1.600 personas.

Señaló que en cuanto se meten en las pateras, los inmigrantes “están en riesgo” por lo que es obligación de Salvamento de rescatarlas. “Nuestro objetivo es que no muera nadie en el mar. No preguntamos por qué han salido ni de que raza son”, dijo. Aunque destacó “la gran capacidad y prestigio” de Salvamento Marítimo, admitió que “el problema es el desembarco en tierra”. El reciente episodio de más de un centenar de inmigrantes que pasaron la noche en un barco en el puerto porque no había donde llevarlos es un ejemplo. Pero según López, “cuando llegó este Gobierno no había nada montado y ahora sí que lo hay”.

La visión local sobre el fenómeno migratorio la aportaron tres redactores de diarios de Málaga. Ana Pérez Bryan, de Sur, dijo que “los periodistas tenemos que ser los ojos y las voces de esas personas, tenemos que meternos en los zapatos de Aylán”. Y recordó la foto de este niño ahogado en una playa turca:“Aquella imagen golpeó las conciencias de todo el mundo. Podía ser nuestro hijo o nuestro hermano”. José Antonio Sau, de La Opinión, afirmó que “hace mucho tiempo que los periodistas dejamos de ser neutrales” a la vez que defendió la especialización en materia migratoria de quien redacta la noticia. Leonor García, de Málaga Hoy, por su parte, hizo hincapié en el “decisivo papel de la prensa para atajar el racismo, poner sobre la mesa las carencias en las infraestructuras de acogida o denunciar la vulneración de sus derechos”.