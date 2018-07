Actividad para mover las piezas de Muñiz

Son días de mucho frenesí en los despachos. Juan Ramón Muñiz ya ha decidido sobre muchas de sus piezas: las que quiere utilizar y las que no. Y sobre estas últimas se da brío la dirección deportiva para resolver su futuro y abrir la puerta a más incorporaciones. Han salido tres (Jony, Cecchini, Mikel Villanueva) y entrado otros tres (Boulahroud, Renato Santos y Munir). Aquello del antes de entrar, dejen salir. Y ayer fue otra jornada de movimientos y teléfonos para finiquitar la marcha de un jugador en la rampa de salida como Keko.

La cesión del madrileño lleva en ese umbral de la inminencia varios días, pero ayer se era particularmente optimista desde las partes con dejar completamente cerrada su marcha al Real Valladolid. A lo largo de la tarde se produjeron contactos entre ambos clubes para definir los últimos términos del préstamo, que parece que podría incluir una opción de compra, y ya trascendió que el club pucelano había empezado el papeleo para inscribir a Keko en la concentración del equipo en Marbella.

El club italiano publicó imágenes del argentino pese a no ser oficial desde el Málaga

Miguel Ángel Gómez, director deportivo del Valladolid, y Carlos Suárez, presidente, ya dejaban algunas palabras sobre el futbolista dando "al 98%" por cerrado el fichaje. Ayer también hacía referencia al futbolista Sergio González al término del amistoso contra el Málaga. Con alguna reserva, eso sí. "Podría valorar esa posible llegada pero no debo, no lo voy a hacer porque aún no es nuestro futbolista. Sabemos que Ivi sí forma parte de nuestra plantilla, Keko parece que puede ser. Sería por mí apresurado hasta que no esté cerrado. Tengo mi pensamiento, todo lo que pienso sobre él, pero aún no te puedo decir", apuntaba en zona mixta el técnico vallisoletano.

Entretanto, aunque se citen como tres las salidas, la de Esteban Rolón es ya como tal la cuarta. El centrocampista argentino, como publicaba este medio, ya firmó a principios de la tarde del jueves con el Genoa y ayer mismo se podían ver imágenes en las redes sociales del club del ex Argentinos Juniors en su primer entrenamiento en Italia. El acuerdo alcanzado fue de cesión con una opción de compra que ronda los cuatro millones de euros y se espera que en las próximas horas haya oficialidad del Málaga.