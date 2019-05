"El Mallorca", el rival del que menos se fía Adrián en un 'play off'

Adrián González atendió a los medios de comunicación después del segundo entrenamiento de la semana, en la que los blanquiazules se centran en el partido contra el Albacete. Pero también va tocando pensar en un hipotético play off (para el que ya hay fechas). Como capitán que es, el madrileño es capaz de realizar un análisis sincero y alejado de tópicos en muchas ocasiones.

"Todos los rivales son fuertes, pero sí que es verdad que uno de los que más complicado me ha parecido en los dos enfrentamientos que hemos tenido durante la Liga ha sido el Mallorca. Me parece un equipo complicad", confesó Adrián, que a pesar de todo no escoge rival: "No tendría preferencia. Sería injusto decir algún equipo. Si están ahí es porque son buenos rivales. No nos tenemos que preocupar de los rivales, sino de conseguir la tercera plaza. Y si estamos los terceros es porque lo hemos merecido durante el campeonato y porque somos más fuertes que el resto. Eso es lo importante".

"Es verdad que la Liga se hace larga, son ya muchas jornadas, estamos cerca de meternos y tenemos una ocasión bastante buena para optar al tercer puesto. Depende de nosotros. Estuve viendo el partido del Mallorca. Con otro resultado estaríamos casi matemáticamente en el play off, pero también se nos ha abierto una vía en la que dependemos de nosotros mismos. Si ganamos este fin de semana estamos terceros y pudiendo jugar el último partido en casa", continuó.

El madrileño es de los que prefiere jugar las vueltas en casa: "Es importante ser terceros. A mí me gusta jugar la vuelta de una eliminatoria en casa. Es un plus porque si logras un buen resultado fuera, en nuestro estadio, con nuestra gente, es una cosa que para nosotros juega un papel importante".

Estado anímico

"Nos encontramos en un buen momento. El equipo está teniendo mucho acierto de cara a portería, lo cual es importante. Los goles nos están mejorando el golaverage y eso es importante en caso de empate. El equipo se encuentra bien físicamente y eso también era algo que se venía dando durante el resto de la temporada, pero al ser una competición tan larga es difícil mantener ese nivel durante toda la Liga y lo estamos consiguiendo. Llegamos en un buen momento al final, al último tramo de competición. Es algo que nos va a venir muy bien".

Sobre Víctor

"El nuevo entrenador ha implementado sus ideas, lo que pensaba que por las características de los jugadores nos podía venir bien y el equipo, como siempre, ha hecho el trabajo y nos está viniendo bien. El equipo está respondiendo bien, era una cosa que debíamos hacer cada uno a nivel individual y la respuesta de todos los compañeros ha sido muy buena y se está reflejando en el marcador y en los puntos que estamos consiguiendo".

Cifras goleadoras

"No esperaba tener esas cifras anotadoras a principios de temporada, también porque jugaba en una posición un poco más retrasada. Es una de mis cualidades, poder llegar a zonas cerca del área desde atrás. Estoy teniendo acierto para materializar esas ocasiones que me están llegando".

Del Albacete

"El Albacete ha sido un equipo bastante regular durante la temporada. Desde que se posicionó en la parte alta de la clasificación no se ha movido mucho. Es un equipo que juega bien, presiona arriba… Ha sido una sorpresa que estén arriba. Por el partido que jugamos aquí, no tenía la sensación que pudiese ser un equipo que iba a estar arriba toda la temporada. Me han quitado la razón, están jugando muy bien y va a ser un partido bonito. Es un buen rival".

Jugadores recuperados

"Hay muchas más alternativas, diferentes características para el entrenador. Víctor está demostrando que están pudiendo participar todos y para nosotros es importante tener alternativas y variantes en el juego".