Adrián aborda las críticas por Míchel

Adrián González fue uno de los jugadores que acumularon críticas durante el año del descenso y cuya imagen quedó más en entredicho. Por juego e inevitablemente por su parentesco con Míchel. Ya abordó el tema en sala de prensa y parece estar cambiando ese parecer de la grada, aunque asegura tener superado el asunto, al que resta importancia.

"No me importan los prejuicios quese puedan tener. Mi cabeza está en otras cosas mucho más importantes. Obviamente, tener el apoyo del público es mucho mejor, es innegable. Pero no es una cosa a la que doy prioridad", comentaba ayer en una entrevista para Deportes Cope Málaga, y manifiesta su sentimiento por las críticas ante esa situación del curso pasado: "Se dijeron muchas cosas de mí en verano, podría haber salido a hablar y no lo hice. El entrenador era el que era y eso es una realidad, y punto. No hay más, no hay que darle más vueltas. Llevo dos años en el club, me he convertido en capitán, he jugado con los tres entrenadores. A algunos les caeré mejor y a otros peor. Hay días que jugaré bien y otros mal y gustaré o no, pero siempre he dado la cara y he sido crítico conmigo mismo".

"Hemos comenzado muy bien, mejor de lo que pensábamos más allá de la derrota en Las Palmas. Podía haber sucedido cualquier cosa allí, era un rival importante y podía pasar", apuntaba sobre el inicio fulgurante de campeonato y el pinchazo en Las Palmas, así como alaba a Muñiz: "Él tiene experiencia en situaciones parecidas y le ha salido bien. Ha ayudado a dar una vuelta muy necesaria y ha salido bien. Tanto él como el club conmigo fueron muy claros conmigo desde el primer día".