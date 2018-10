Adrián no se corta un pelo

Ahora cuando habla Adrián González lo hace uno de los capitanes del Málaga. Así que cuando habla también lo hacen los galones. El centrocampista madrileño está en sintonía con Muñiz acerca de las bajas por los parones internacionales: "No puedes verte afectado por un Virus FIFA porque ves la Championship o en la segunda de Alemania y también paran. Tienen más equipos, pero juegan entre semana y acaban igual que la Premier. Opino que está mal montado y lo opino antes de participar en Segunda. La categoría empieza a tener el nivel suficiente y jugadores de caché para que sea más corta porque acabas con la cabeza que no sabes dónde la tienes, no es bueno para nadie. Hay cosas que hay que cambiar por la fuerza que está cogiendo la Segunda, que empieza a ser una liga importante con jugadores internacionales y equipos que hacen una inversión importante no pueden verse afectados. Es una cosa no voy a decir vergonzosa, pero no está actualizada a este nivel".

Añadió Adrián uno de los temas que más asustan en Málaga pensando en la recta final de la temporada: "La duración del campeonato, la Copa África empieza cuando el play off... Equipos que se juegan el futuro de ese club ven como los jugadores se tienen que marchar, cuando los jugadores están interesados porque le viene bien para elevar su caché. No entiendo que estemos en estas, no entiendo a qué esperan para cambiar el formato. También es para proteger a los jugadores, no es sano para la mente ni para el cuerpo competir durante 10 meses".

Una vez cerrado el capítulo de las quejas, también hubo elogios para Muñiz: "Tenemos la suerte de contar con un entrenador con experiencia y cuando te habla de lo que sucede hay que escucharle y asimilarlo porque ha pasado por muchas de estas. Lo que nos cuenta, ocurre". Al mismo le agradece "la confianza": "Me lo he ganado con mi trabajo diario. Habrá días que juegue mejor o peor, pero siempre intento ayudar al equipo y dar todo mi trabajo, a partir de ahí seguir creciendo".