Adriana Martín enseña los dientes desde ya

En el Málaga Femenino tienen marcada una fecha especial. El 9 de septiembre. Ese día será el debut de las jugadoras de Antonio Contreras en Primera División. Y lo hacen nada más y nada menos que contra el vigente campeón. "Estamos deseando que eche a rodar el balón, pisar el césped y la llegada del Atleti. Son ellas las que nos tienen que tener miedo porque a ganas no nos gana nadie", declaraba Adriana Martín tras el acto de patrocinio del Málaga y Tesesa de ayer.

La capitana del conjunto costasoleño se muestra satisfecha con el trabajo de sus compañeras durante la pretemporada. "Nos hemos enfrentado a equipos de mucho nivel, equipos de Champions que el año pasado en Primera lo hicieron bien", constataba la atacante blanquiazul.

Este ha sido un verano con muchos movimientos en los despachos del club de Martiricos. Durante este período, el Femenino ha incorporado hasta 11 caras nuevas. "Las nuevas jugadoras se están adaptando muy bien y eso se ve reflejado en el campo", sostenía Adriana.

El ascenso logrado la pasada campaña supone un plus de motivación para todo club que logra jugar en una categoría superior. Más todavía si se trata de la máxima competición en España. Sin embargo, Adriana no es de aquellas que se conforman: "Cuando me dicen que disfrutemos de Primera yo les digo que no, que vamos a competir. Vamos a intentar dejar al Málaga en lo más alto. Somos muy competitivas y vamos a seguir trabajando porque tenemos mucha hambre. La que se conforme con la permanencia no tiene sitio en este equipo".

El Málaga Femenino lleva a cabo las sesiones de entrenamiento para preparar el estreno liguero. Este año se están viendo más dobles sesiones que la pasada temporada. Un plus de intensidad no es de extrañar en Primera División. En el club son conocedores de la exigencia de esta categoría y por ello es necesario "acoplar bien todas las piezas".

"El equipo es muy competitivo pero sabemos que van a llegar momentos malos. Es en esos momentos malos donde sabemos levantarnos y tenemos para ello a nuestra afición para la que solo tengo palabras de agradecimientos. Siempre están ahí. Nunca nos fallan", concluía la capitana del Málaga con muestras de agradecimiento hacia la afición.