Otro críptico mensaje de Al-Thani

Ha dado pinceladas en los últimos días el jeque Al-Thani, presidente del Málaga, a través de la redes sociales. El domingo pasado se preguntaba dónde estaba "el talentoso Takouillah"días después de que Caminero, director deportivo, criticara abiertamente el fichaje del jugador africano, que lastraba para el límite salarial y no daba un buen nivel deportivo. Una contratación que dependió directamente de la propiedad.

I think the time for change will be very soon 📍