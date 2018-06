"Esta temporada disfrutaremos", dice el jeque

La buena marcha en la venta de abonos en el Málaga satisface al jeque Al-Thani, que a través de las redes sociales expresaba su satisfacción. Hay 8.000 abonados tras una semana, 300 de ellos nuevos, y aún queda por formar el equipo. Lo próximo debe ser el anuncio del entrenador. Juan Ramón López Muñiz lo será si el jeque devuelve firmado el contrato desde Catar.

"Me gustaría dar las gracias a todos los fans y nuevos socios estoy seguro de que esta temporada disfrutaremos. Si Dios quiere, el equipo volverá a la Primera División la próxima temporada. Todos juntos”, era el mensaje de Al-Thani.

I would like to thank all the fansAnd new subscribersI am confident this season will be enjoyableGod willing, the team will return to First Division next season,We all together @MalagaCF#FamiliaMalaguista#TeQuieroMálaga 💪🏾💙💪🏾