Apareció en las redes sociales, Twitter para ser más exactos, el presidente del Málaga. Es lo que suele hacer en estos casos. Pero viendo cómo fue el partido, suena a mensaje cargado de alivio. Y no es para menos después del sufrimiento que pasó el equipo blanquiazul para imponerse al Albacete.

“Gracias a Dios, felicidades a todos”. En tres idiomas, con iconos y etiquetas a reventar, con foto de LaLiga. No faltó un detalle en el tuit. El jeque Al-Thani, que se marchó a su país para pasar el Ramadán después de una estancia en la Costa del Sol, vivirá sus primeros play off con el Málaga. Habrá que ver si físicamente en La Rosaleda (donde hace un siglo que no ve ganar al equipo) o no.

Hubo más reacciones en redes sociales de jugadores del Málaga. Cifu, que se tuvo que retirar por problemas físicos, dijo esto:“¡Más tres y vamos a por más hasta el final! ¡Vamos chaveas!”. Dani Pacheco fue algo menos coloquial.“¡Tres puntos importantísimos para asegurar el play off en un campo muy complicado! Esto continúa”, compartió el de Pizarra.

