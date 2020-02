Al-Thani felicita al equipo: "Gran trabajo"

El catarí Abdullah bin Nasser Al Thani felicitó al Málaga después de su victoria contra el Racing de Santander. Después de perder el control del club en esta semana y del divorcio virtual entre club y máximo mandatario, Al-Tahin quiso felicitar al equipo: "¡Felicidades por estos tres puntos,Málaga! Gran trabajo, un partido muy peleado y un gran resultado en #LaRosaleda ¡Enhorabuena!", escribió Al Thani en castellano e inglés. A pesar del gran número de novedades en la vida institucional del club, en su actividad en las redes, Al-Thani no ha cambiado nada.

¡Felicidades por estos tres puntos, @malagacf! Gran trabajo, un partido muy peleado y un gran resultado en #LaRosaleda ¡Enhorabuena! 💙💪🏾Congratulations on these three points, @MalagaCF_en ! Great job, a very fought match and a great result in #LaRosaleda !! Congratulations💙💪🏾 https://t.co/abVABb6i78