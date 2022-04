Aleix Febas y David Lombán, dos análisis complementarios

Tras la derrota en Las Palmas, había una mezcla de sensaciones en el vestuario malaguista. Se admitía que el Málaga no había hecho bien su trabajo en un arranque de partido en el que fue desbordado por la calidad canaria y que eso cuesta caro, pero también se quería ver el vaso medio lleno con la reacción final que casi trae el empate con un cabezazo a bocajarro de Roberto que Álvaro Vallés sacó con una de las paradas de la temporada. No obstante, hubo dosis de autocrítica.

"Estamos jodidos porque no lo hicimos bien. Los primeros 20 minutos con lo que nos estamos jugando no pueden ser. Salimos con miedo ante un rival que sabe tener el balón, eso te hace ir a remolque y espero que nos sirva. Ellos arriba tienen jugadores con mucha pegada, jugadores de un gran nivel y no los hemos sabido controlar. Tuvieron ocasiones claras y estamos donde estamos por cosas como ésta", decía sin paños calientes Aleix Febas, al que su primer gol como malaguista no le valió para que el equipo sacara algo positivo de tierras canarias.

"En Leganés ganamos y parecía que íbamos a ir hacia arriba, pero han venido dos derrotas, está siendo una segunda vuelta muy dura, sólo hemos ganado dos partidos desde enero, tres si contamos el del Alcorcón y hay que apretar los dientes más", proseguía el fino centrocampista catalán, que fue suplente pero que dejó su sello en el partido cuando salió tras el descanso por un Peybernes muy desacertado.

Por su parte, el capitán David Lombán mandaba un mensaje algo más optimista, sin eludir lo que se había hecho mal. "El resultado es lo peor lógicamente. Fuimos de menos a más, nos fuimos encontrando mejor, íbamos buscando espacios y sus debilidades, crecimos con balón, cosa que ha ellos les hace daño. Una lástima la ocasión de Roberto, que era el empate después de ir por abajo por el marcador. La mentalidad y la concentración no se bajaron a pesar del 2-0, es la parte positiva. La mentalidad fue la de estar en el partido, la de remontar, la de tener fe. Tenemos claro desde hace tiempo que lo que ocurre es pasado y no debemos detenernos. Tenemos que pensar en los errores y mejorar en casa para ganar al Oviedo", señalaba el central asturiano, que se medirá la próxima semana al equipo en el que dio sus primeros pasos.