Alfonso Herrero: "Sabemos que vamos a ser el rival a batir"

El Málaga CF se movió rápido en los primeros compases del mercado de fichajes y realizó bastantes movimientos, pero el club blanquiazul no había presentado aún a ninguna de las incorporaciones, a excepción de la del delantero Dioni Villalba.

Debido a esto, la entidad de Martiricos ha aprovechado la reciente salida a la venta de las nuevas camisetas para que pudiesen presentarse estos futbolistas con la nueva indumentaria del conjunto de la Costa del Sol. Y los primeros, tras el atacante en haber pasado por este paso, han sido el gaditano Juanpe, el lateral derecho vasco Jokin Gabilondo y el guardameta Alfonso Herrero.

El arquero habló sobre si ha tenido opción de fichar por otros clubes, su percepción sobre llegar en uno de los peores momentos para el conjunto y ser el rival a batir para el resto de equipos de la categoría de bronce del fútbol español.

"Todos sabemos lo que es este club y lo que significa. La opción de venir aquí siempre es buena, aunque no sea el mejor momento. Es un gran reto", comentó el portero sobre si había tenido la opción de unirse a otro equipo.

Herrero, sobre la posibilidad de ser capitán: "No, de momento, vamos día a día, Nos estamos conociendo todos aún. No se me ha ofrecido serlo, pero sería algo muy bonito".

Tampoco dejó pasar la oportunidad de mostrar orgullo sobre representar el escudo, aunque sea en esta situación. "Yo considero venir en este momento como un reto y se presenta una oportunidad de hacer algo muy bonito y trabajar durante todo el año en el día a día y partiendo de ese trabajo, se puede dar algo muy bonito", dijo.

"Sabemos que vamos a ser el rival a batir de los contrincantes y nuestro partido va a estar marcado en el calendario. Por eso, vamos a tener que estar trabajando en el día a día y saber manejar las situaciones de los partidos", comentó sobre ser uno de los adversarios a los que el resto de conjuntos vayan con más motivación ante ellos.