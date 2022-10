Álvaro Cervera: "¿El penalti? Pedimos que se metan balones al área, ahora pasan muchas más cosas"

Álvaro Cervera nuevo técnico del Real Oviedo, se llevó el gato al agua en su primer partido. "La primera parte del Málaga ha sido muy buena, han jugado como han querido y nos hemos defendido. Aun así, han tenido muchas llegadas, pero no muchas ocasiones. Pero jugaron el partido que querían y nosotros no. La segunda se igualó un poco más. Ellos seguían teniendo la pelota pero no llegaban tanto. Nos faltó en la segunda parte aprovechar lo que te da la ventaja, que es espacio. Nos limitamos a defender sin sacar y aprovechar el espacio que dejaban. Fue un partido muy complicado, pero lo ganamos. Cuando no se juega bien no hay que perder y cuando se juega bien hay que ganar. Hoy hemos ganado sin jugar muy bien", analizaba Cervera, que estimaba que "la superioridad que tenían en el centro del campo con tres la perdieron para poner un punta más y se igualó más el partido".

"No vi el penalti, había una tablet allí y decían que le daba en la mano. Hoy en día los entrenadores decimos que hay que meter la pelota en el área porque pasan muchas más cosas de las que pasaban antes. Si con tantas cámaras y después de mirarlo lo han pitado es que habrá sido", afirmaba el técnico cántabro, que era cuestionado por las palabras de Pepe Mel: "Cada uno el fútbol lo ve a su manera. Admiro la manera que juega Mel, con la trayectoria que tiene detrás, cómo hace jugar a sus equipos. No me importa si gusto o no, sino ganar. No me quita el sueño ni un segundo gustar a los demás. Si los jugadores lo admiten, entre lo que ellos pueden hacer y nosotros hagamos, pues mejor. Si gusta, bien. Si no, pues a ganar".