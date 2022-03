Ana Mena tiene claro a su favorito para la Champions: el Málaga CF

La cantante malagueña Ana Mena tiene bien claro para ella quién debe ganar esta próxima Champions League: el Málaga CF. Reconoce no estar muy puesta en deportes ante Adri Contreras, un tiktoker de relevancia en cuanto a deportes, que le pregunta por qué equipo ganará el máximo torneo europeo y la esteponera no duda en tirar de raíces.

"¿Qué equipo va a ganar la Champions?", le pregunta Contreras a Ana Mena, a lo que reconoce la cantante que "estoy muy poco puesta". El tiktoker le da opciones "Madrid, Bayern, Liverpool, Atlético...", pero la malagueña conecta rápido con su tierra y lanza entre risas: "¡El Málaga CF!".

¿Quién va a ganar la Champions? pic.twitter.com/i7M1gzbOEJ — Jose 🦆🦆 (@joseVanGol) March 22, 2022

El clip se ha hecho viral en redes con celeridad y Ana Mena no dudó en ratificar sus preferencias en Twitter. "Pues claro", decía sobre su respuesta al ganador de la próxima Champions. El vídeo ha llegado hasta el club que no ha dudado en agradecer esa apuesta a la esteponera con un "te queremos mucho, Ana Mena" en sus redes ante lo que la cantante ha lanzado su petición: "Quiero una camiseta con mi nombre porfi". Y el Málaga no ha dudado en entrar al trapo: "Eso está hecho. Te vienes al partido que quieras y te la damos en mano".