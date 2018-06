Anécdotas mundialistas de dos históricos del club

Youssef En-Nesyri será en Rusia el séptimo jugador del Málaga que disputa un Mundial. Algunos de ellos fueron más destacados y otros pasaron sin pena ni gloria. Alguno no llegó a debutar. Una muestra representativa son Duda y Gato Romero: el portugués disputó el torneo en Sudáfrica, contando con minutos y siendo incluso titular en fase de grupos contra Brasil. El uruguayo no tuvo la misma suerte; aquel famoso marcaje a Zidane le llevó a Corea, pero la ausencia del francés en el partido contra los charrúas dejó sin minutos al malaguista.

Ambos tiraron de memoria para hablar de sus Mundiales en los medios oficiales del club. "Fue en la temporada del 2010, donde aquí nos salvamos ante el Real Madrid en el último partido. Nos tocó ir al Mundial en un año muy bonito, pero nos encontramos con una gran España y nos eliminó", comenta Duda, recordando con cariño la experiencia: "Si hay un campeonato que uno quiere jugar y desea estar es el Mundial. Es donde están las mejores selecciones y los mejores jugadores, es un premio para uno mismo porque te lo ganas con tu equipo Es muy importante disfrutarlo al máximo porque esos momentos pasan y quedan para el recuerdo".

La Marruecos de En-Nesyri se estrena a las 17:00 contra Irán en Moscú

Romero desvela alguna anécdota de su paso por la selección, donde coincidió con ex blanquiazules: "Con Darío (Silva) fuimos al Mundial de Corea y Japón, donde nos encontramos con Gonzalo de los Santos, con el Chengue y con Munúa (…) Recuerdo antes de ir al Mundial que tenía el pasaporte lleno, y nos íbamos con Darío y yo me tuve que quedar; y cuando Darío estaba para subir al avión decía que no se iba, que sin el 'Gato' no se iba. Luego se vino Darío conmigo y son cosas que se recuerdan". "Teníamos un montón de compañeros (Montero, Abreu, Recoba o Forlán, entre otros) que jugaban en las mejores ligas y los mejores equipos. La experiencia fue muy bonita en lo personal", añade el que fuera entrenador del Málaga.

Ahora el turno es para En-Nesyri, que empieza hoy su Mundial. Marruecos se estrena a las 17:00 contra Irán en el Estadio Krestovski de San Petersburgo. El malaguista ya marcó a Estonia en el último amistoso y hoy puede llegar su debut.