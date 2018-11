Contreras: “Ni somos el equipo del otro día ni el Sevilla lo que se piensa la gente”

Con la satisfacción del trabajo bien hecho compareció Antonio Contreras, tras el triunfo de su equipo sobre el Sevilla. Un partido que venía marcado por la jornada pasada y que el extremeño no quería que afectara a las suyas. “Ni somos el equipo del otro día, ni el Sevilla lo que se piensa la gente. Me sorprende su posición y hemos ganado a un gran equipo que por circunstancias está abajo”, fue el primer análisis de Contreras.

“Al final siempre que se gana parece todo bueno. Es verdad que después de la derrota demostrar la ilusión ante el Sevilla es muy positivo. El mismo día del Levante, tras el partido, comenzamos a preparar el choque en el vestuario”, confesó el preparador malaguista.

Sobre el partido ante el Atlético de Madrid del próximo fin de semana, el técnico blanquiazul fue bastante claro: “El domingo no nos volveremos locas. Intentaremos que no nos metan 7-0. No quiero perder, pero tampoco que llevarme una goleada. El máximo responsable de la goleada fui yo. Si meto al equipo 15 metros atrás pierdo por 3 no por 7”.

Por último, destacó la importancia del triunfo ante las sevillistas: “Es un paso más. Es un triunfo muy importante, que son más que tres puntos. Era un rival directo, que está bien trabajado para no estar abajo. De momento hemos ganado a todos los rivales directos”. Un triunfo que da respiro al Málaga y a su entrenador, que confesó ser el más afectado por la última derrota. “Hay veces que me confundo y otras acierto, es ley del fútbol”, terminó de añadir Contreras.