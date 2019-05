El técnico del Málaga Femenino, Antonio Contreras, compareció ante los medios de comunicación tras la victoria de su equipo contra el Rayo Vallecano. El cuadro malaguista consiguió los tres puntos, pero, sin embargo, debido a la victoria del Madrid, desciende de categoría. El entrenador blanquiazul, consciente de la mala temporada, pidió disculpas a la afición: "Por mi parte, pedir disculpas. Yo dije que cuando no se ganaba era el máximo responsable de todo, y sigo siéndolo. Pero también estoy orgulloso de las chicas que tengo, porque lo dieron todo. Lo demostraron contra el Rayo. Con todo el respeto al Rayo Vallecano, si al equipo le hubiera hecho falta un gol más, creo que lo habría conseguido".

Asimismo, el técnico del conjunto de Martiricos destacó el sentimiento que ha demostrado la afición malaguista en las últimas jornadas, que ha arropado al equipo cuando más lo necesitaba: "Si la gente viniese solo a ver el resultado del Málaga, se leería los periódicos y listo. Aquí la gente viene a ver el Málaga Femenino, vienen a sus familias, vienen aficionados, viene gente del club, viene la prensa. Si todos ellos pensaran solo en el resultado, comprarían el periódico el lunes y no vendrían aquí. Pero aquí hay mucho sentimiento, y no pienso solo en nuestro banquillo, pienso en muchas madres que están preocupadas porque sus hijas están fastidiadas. Eso no es ser más que nadie, es sentimiento, y creo que es de agradecer. Por eso insisto en que el único que tiene que pedir disculpas soy yo a toda la gente que ha confiado en mí. Ellas no tienen que pedir disculpas: ellas, que se sientan orgullosas y levanten la cabeza porque esto se ha tardado tiempo en conseguir y lo han conseguido ellas".

En cuanto a la valoración de la temporada, Antonio afirmó que prefiere no comentar nada al respecto: "Ahora en caliente haría 40.000 valoraciones que solo me perjudicarían a mí. Porque aquí solo salgo perdiendo yo si hago una valoración de todo. Creo que el mejor momento de hacer valoraciones es un poco más en frío. Ahora mismo creo que me equivoqué en todo, y tampoco es así". Además, añadió que el malaguismo ha respondido cuando el equipo lo ha demandado: "Aquí hay que mirar muchas más cosas que el resultado. Evidentemente, eso es lo que manda, y no se puede ocultar o esconder, y yo no pretendo hacerlo. Pero cuando vemos que se llenan los campos, luego vas a la ciudad deportiva y hay 50 personas. Se llenan los campos un día. Y el Málaga Femenino no ha abierto La Rosaleda, pero los últimos días ha enganchado al personal y aquí se ha visto un ambiente bonito de fútbol femenino. Me quedo con la pedazo de afición, que, por la parte que me toca, le voy a pedir disculpas y le doy las gracias porque a mí siempre me han respetado y, sobre todo, a mis jugadoras".

Por otro lado, el técnico malaguista habló sobre los sorprendentes resultados cosechados por el Madrid ante Levante y Athletic Club, que dejan fuera de la categoría al Málaga: "La gente que me quiere me aconseja que no hable. Por encima de todo, están las personas. Yo quiero que respeten y cuiden a mis jugadoras. He estado en el Atlético de Madrid y en el Levante y ahí se vive muy bien, y a lo mejor la he cagado muchísimas veces por mi manera de ser, porque soy espontáneo, pero siempre desde el respeto. Ha habido personajes que le han faltado el respeto al Málaga Femenino. Eso que lo valore cada cual; yo no voy a entrar, no voy a nombrar a nadie. A lo mejor va a ser difícil que descansen en su cama, yo sí voy a descansar bien porque me he dejado el alma y ahora mismo estoy reventado".

Por último, Antonio Contreras comentó la posibilidad de continuidad de algunas jugadoras de la plantilla y la de él mismo como técnico: "Despedidas para algunas o despedida para Antonio, nunca se sabe. A lo mejor ha sido mi último partido hoy aquí. Pero no pasa nada. Porque si fuera mi último partido, sé que voy a volver algún día a Málaga, y si no voy a buscar a la gente que me ha cuidado. Tengo que pensar en las futbolistas, pero también pienso en mi hijo que tiene cinco años y en mi mujer y pienso en todo. Si he buscado ser entrenador, hay que aceptar ciertas críticas, te gusten o no te gusten. Yo voy a ayudar a las que pueda y a ver también si alguien me ayuda a mí porque yo ahora también estoy en Segunda".