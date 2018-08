Atasco en la entrada

El mercado al fin se mueve y a qué ritmo. El Málaga tiene ahora mismo casi una decena de frentes abiertos en el capítulo de posibles llegadas. Algunos están prácticamente cerrados y otros andan bien encaminados. Después de casi un mes desde que se regresó a los entrenamientos, sólo se han producido cuatro incorporaciones. Pero José Luis Pérez Caminero y Joaquín Jofre han apretado en los últimos días, conscientes de que el tiempo se les estaba echando encima.

El viernes vino intenso. El portero Tyton, los jugadores del Villarreal Pau Torres y Alfred N'Diaye, el delantero Gustavo Blanco Leschuk... Se sumaron así a Dani Pacheco, Álvaro Jiménez y Jesús Gámez, otros tres hombres que podrían reforzar la plantilla blanquiazul para el curso 2018/19, que comienza en dos escasas semanas.

Ignasi Miquel ayer ya no se entrenó y sigue a la espera de que su traspaso sea oficialLas Palmas tienta al malagueño Dani Pacheco, que es una prioridad de Muñiz

Caminero ya dejó claro que aparte de Munir llegaría otros guardameta. En la mañana de ayer La Opinión de Málaga publicó el interés en el cancerbero Przemyslaw Tyton (Zamosc , Polonia, 4-1-1987). El internacional polaco, de 1.95 de altura, tiene contrato en vigor con el Deportivo hasta el 30 de junio de 2019, pero en el Dépor están dispuestos a desprenderse de él, tal y como admitió ayer Carmelo del Pozo, actual director deportivo del club gallego. "De momento no hay nada cerrado. Es verdad que creo que es uno de los candidatos para la portería del Málaga. Si saliera el jugador lo haría traspasado y acabaría su contrato con el club", aseguró durante la presentación de Domingos.

El que está cerrado y llegará en breve a Málaga es Pau Torres (Villarreal, Castellón, 16-1-1997), apuntó ayer 101 Televisión. Se trata de un defensa forjado en la cantera del Villarreal. Los que le conocen hablan maravillas de él. Tiene envergadura, mide 1,91 y juega de central zurdo. Así que paliaría la baja de Ignasi Miquel, que se marcha al Getafe. Como es obvio, Torres llegaría como cedido al conjunto malacitano y sin opción de compra.

El mismo medio relató que el también futbolista del Villarreal Alfred N'Diaye (París, Francia, 6-3-1990) mantiene conversaciones para recalar en el Málaga con vista al curso que viene. El fuerte centrocampista, que ya en otras ocasiones estuvo cerca de firmar con el conjunto de Martiricos, llegaría también como cedido. Las negociaciones marchan bien, aunque parece que no están tan avanzadas como en el caso de Pau Torres. Su sueldo y cómo se lo repartan ambas entidades marcará el desenlace. El curso anterior estuvo en el Wolverhampton.

Y como la jornada iba a hombre por línea, también saltó la de un delantero centro de envergadura. Gustavo Blanco Leschuk (Mendoza, Argentina, 5 de noviembre de 1991) milita actualmente en el Shakhtar Donestk. Mide 1.90 y tiene contrato con el club ucraniano hasta 2020. El jugador, cuyo interés fue publicado en El Desmarque ayer, ha militado en varios equipos argentinos, en el Widad de Casablanca, el Anzhi ruso, el Assiryska de Suecia y el Karpaty ucraniano, de donde lo firmó el Shakhtar.

Se unen así a otros futbolistas que llevan tiempo en la agenda y por los que hay algo más que conversaciones. Para Juan Ramón Muñiz es una prioridad hacerse con Dani Pacheco, futbolista del Getafe. El jugador ha confirmado en su círculo más íntimo que le apetece jugar en el equipo de su tierra. Sin embargo, Las Palmas también está tratando de hacerse con el atacante y le ha realizado una oferta muy tentadora en los económico. Al final, será la voluntad de Pacheco. Sin moverse de Getafe, otro que interesa es Álvaro Jiménez, por quien también preguntan otros equipos de Segunda División.

Quien está teniendo una infinita paciencia con el Málaga y con los movimientos del mercado es Jesús Gámez. El malagueño está libre desde el 30 de junio y tiene sus condiciones pactadas. El obstáculo que tiene ahora mismo es que se está demorando más de lo previsto la salida de Roberto Rosales, con quien no están contentos en la entidad desde que se regresó a los entrenamientos. A pesar de ello, el de Fuengirola confía en que se cierre ya su fichaje y poder ponerse a entrenar con sus compañeros.

El Málaga, por otro lado, no pudo anunciar el traspaso de Ignasi Miquel al Getafe. El futbolista no se entrenó ayer con sus compañeros. Se encuentra desde el jueves en la capital de España para sumarse al cuadro azulón. Esta operación será una bocanada de aire fresco para las arcas del Málaga, que todavía tiene que dar salida a un nutrido grupo de jugadores. Cenk Gönen, Cifu, Tighadouini, Luis Muñoz y Miguel Torres son los principales, sin olvidar al ya citado Rosales. Hay algunos más, pero no saldrán todos.

Ahora sólo falta que las gestiones se lleven con más celeridad que las anteriores, como el caso de Rolón, sin ir más lejos.