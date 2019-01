El Málaga sueña la proeza en Madrid

Tras el parón, el Málaga Femenino vuelve a la competición en el campo del líder. El Atlético de Madrid fue el equipo que bautizó el regreso de las de Antonio Contreras a la elite allá por septiembre. Venció 0-4 en La Federación el cuadro rojiblanco, que domina con autoridad la Liga Iberdrola, con 16 victorias y una sola derrota tras 17 jornadas disputadas. Los dos equipos también se vieron las caras en la Copa de la Reina. Fue en Madrid y la victoria se quedó en casa (4-2).

Desde las 13:00 horas y con las cámaras de Gol en directo, el Málaga, que llegó ayer a Madrid y pudo preparar bien el partido, se desplazó con 18 jugadoras. Chelsea, Postigo, Encarni, Cazalla, Raquel, Ruth, Dominika, Kuc, Mindri, María Ruiz, Celia, Míriam, Paula Fernández, Mascaró, Stefany, Farfán y Adriana conforman la expedición.

“Las dos semanas de descanso nos han venido muy bien porque hemos recuperado jugadoras y toda la preparación fue bien. Estamos preparadas”, decía la internacional eslovena Dominika antes del encuentro, además de mostrar ambición antes de enfrentarse a un equipo de armas tomar: “Queremos ganar, no importa el rival. Nosotras siempre vamos con pensamiento de ganar. Si no eres así, no tiene sentido ir a jugar. Así que mañana haremos lo mismo, vamos con pensamiento de ganar y a ver qué pasa. Esto es fútbol y todo puede pasar”.

“Es algo muy bueno para nosotras tenerlos tanto en casa como fuera. Creo que en todos los partidos que hemos jugado teníamos a alguien ahí y eso se nota. Es muy bueno”, terminaba la balcánica al referirse al apoyo de la afición.