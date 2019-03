La última bala del cartucho (17:30)

Las opciones de salvación comienzan a ser remotas para un Atlético Malagueño que disputará hoy la vigésimo novena jornada de este Grupo IV de Segunda División. Restan 10 jornadas contando con la que arrancará desde las 17:30 en la Federación Malagueña de Fútbol ante el Almería B. Los blanquiazules gastarán una de sus últimas balas este domingo ante otro rival en situación muy similar a la suya, un filial rojiblanco con 19 puntos en la tabla, uno más que los malacitanos, con la opción de dejar el farolillo rojo atrás después de media temporada anclado en el fondo del pozo.

No se le puede negar a este Malagueño de Manolo Sanlúcar que no lo haya intentado hasta ahora, pero el destino, esa pizca de suerte y la terrible falta de gol ha impedido que las opciones de aquí a final de temporada sean óptimas, ahora son remotas. 12 puntos separan al conjunto blanquiazul del Don Benito, decimoquinto clasificado con 30 puntos. Es la plaza que garantiza la permanencia, ya que la decimosexta del Atlético Sanluqueño estaría pendiente del play off de descenso. Aun así, restan 30 puntos para que finalice la temporada, puntos suficientes para voltear la situación aunque de los últimos 84 solo se han logrado 18…

El Almería B ha sufrido algo muy similar durante toda esta temporada. El equipo de Esteban Navarro es otro recién ascendido, conjunto filial y al que le ha pesado la dureza de la categoría en base a la inexperiencia. Han sido incapaces de encontrar la fórmula para ir llenando el casillero de puntos para llegar con alguna vida extra a este tramo final de la temporada. Vidas paralelas de los dos cuadros andaluces. El derbi tendrá ese aliciente que es el farolillo rojo, el que caiga en la Federación portará esa losa, aunque el empate le vale al cuadro almeriense para seguir por encima de los malagueños.

Los blanquiazules tienen una oportunidad de oro para creer en un imposible que es aún posible, al menos mientras las matemáticas lo permitan...