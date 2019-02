El Malagueño pierde otro tren (0-2)

Los partidos del Atlético Malagueño son un dejà vu constante. El filial mantiene el tipo, trata de encontrar argumentos y cuando mejor se encuentra recibe un golpe bajo a su autoestima. Así fue ante el Don Benito, que condenó al filial blanquiazul en La Federación a una nueva derrota con los goles de Sillero y David (0-2).

El equipo de Manolo Sanlúcar pierde otro tren importante por la permanencia ante un rival de la zona baja. Son diez puntos los que separan al filial del objetivo y el tiempo lleva meses corriendo en contra. El Don Benito fue superior en la primera mitad ante un Malagueño tímido en su propia casa, aunque los primeros minutos discurrían divididos. Voló Samu Casado para tapar a mano cambiada un gran remate de Abraham Pozo, pero se mantenía bien el cuadro blanquiazul hasta que llegó el gol.

Dio el primer toque de atención el Don Benito con un tanto anulado a Agudo por fuera de juego en una jugada mal defendida por el Malagueño. Y acto seguido, una entrega defectuosa de Alberto López derivó en la subida a su espalda del lateral extremeño David Ordóñez, que encontró en el segundo palo al ex marbellí Sillero para que ejecutase con una plástica volea a Samu Casado, poniendo el 0-1 en el marcador.

El filial no se arrugó con el primer tanto y metió una marcha más, pero cuando mejor estaba recibió el segundo

No se arrugó el Malagueño por el gol, al contrario. El conjunto blanquiazul trató de correr y dar una marcha más a su juego y a través del balón parado llevó el verdadero peligro. Se cerró la primera parte con un derechazo de Ían Soler que rozó el palo en un saque de esquina y se abrió la segunda con un buen acercamiento de Alberto López. Y ahí, en el buen momento del filial, se repitió el guión de siempre con la llegada del 0-2.

El segundo tanto del Don Benito, aunque temprano (53'), fue la sentencia sobre todo por forma, repitiendo nuevamente guiones anteriores. Conduce David Ordóñez la contra para el conjunto extremeño, la pone desde el pico del área y su centro, que rebota en un futbolista costasoleño, lo despeja defectuosamente Juande con la mala fortuna de que le vuelve a caer al lateral para que bata por abajo a Samu Casado.

Entraron Rubén y Joan Grasa al campo, se trató de recuperar el equipo tras el segundo tanto extremeño, pero nada funcionó. Ni la expulsión de Pepe Bernal en el Don Benito por protestar al juez de línea ayudó al filial, que no encontró las ocasiones. No da mala imagen, tiene voluntad y juego, pero siempre en arreones insuficientes. Es la historia que escribe esta temporada el Atlético Malagueño, que espera y espera el milagro, pero el tiempo sigue corriendo... si no acabó ya.

Ficha técnica

Atlético Malagueño: Samu Casado; Ismael, Chica (David Ramos, 45'), Juande, Alberto; Ían Soler (Grasa, 75'), Lolo (Rubén, 60'), Deco; Hicham, Xiscu y David Grande.

Don Benito: Sebas Gil; David, Ismael Heredia, Mario Gómez, Álex Herrera; Abraham Pozo (Edgar, 67'), Zambrano (José Manuel, 59'), Gonzalo, Sillero (Javi Pérez, 73'); Agudo y Pepe Bernal.

Goles: 0-1, Sillero (25'); 0-2, David (53').

Árbitro: Carbonell Hernández (valenciano). Expulsó por roja directa a Pepe Bernal (70’). Amonestó a los locales Alberto y Ramos; y a los visitantes David, Agudo, Álex Herrera, Gonzalo y Pepe Bernal.