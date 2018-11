El Atlético Malagueño, aún más debilitado, recibe al Melilla (12:00)

El Atlético Malagueño continúa su particular via crucis por el Grupo IV de la Segunda División B. La realidad está aplastando a los talentosos jugadores de la cantera malaguista. Con Manolo Sanlúcar hay quien dice que el juego ha evidenciado una cierta mejoría, pero la realidad es que el filial del Málaga sigue cerrando la tabla con ese solitario punto que no encuentra compañía.

No parece tampoco que el Melilla sea el rival idóneo para comenzar una escalada. Ni siquiera para amagar con ello. Es uno de los cocos del grupo y lo está demostrando. El conjunto melillense marcha segundo en la clasificación con 24 puntos en 11 jornadas, acechando al líder actual (UCAM Murcia, 25 puntos). Sólo ha perdido un encuentro en lo que va de curso, con 19 goles a favor y nueve en contra.

Ahora, además, es un equipo mediático. Su enfrentamiento en la Copa del Rey contra el Real Madrid les ha vuelto a situar en el mapa futbolístico para el gran público. Pero lo que anhela realmente el Melilla es verse en la categoría de plata de una vez por todas, después de años intentando salir de las arenas movedizas de la Segunda B.

Habrá que ver cómo salen los de Manolo Sanlúcar al césped de la Federación (12:00 horas). El filial, por si no tenía bastante, anda aún más debilitado de la cuenta. Las bajas del Málaga han hecho que Muñiz se lleve a Gijón a dos de los futbolistas más importantes del Malagueño como son Keidi Bare e Iván Jaime. Con el centro del campo desmontado, lo normal sería que Deco estuviese acompañado de David Ramos.

En la portería continuará Samu Casado, que cubre la baja del lesionado Kellyan y quiere que su nombre vuelva a sonar con fuerza después de haber sufrido también lo suyo. En ataque los malacitanos se agarran a la irrupción de ese gran talento llamado Hugo (que acaba de recibir la llamada de la sub 19), que la jornada pasada invitó a Joan Grasa a marcar su primer gol como blanquiazul.