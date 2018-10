El nuevo objetivo de Blanco Leschuk

Otras dos dentelladas de Gustavo Blanco Leschuk. Otro triunfo del Málaga. El delantero argentino continúa en plena luna de miel anotadora en La Rosaleda. Pero el mismo tiempo centra sus miradas en un nuevo objetivo. El actual pichichi blanquiazul se fija como reto romper la barrera fuera de casa. En Elche anduvo muy cerca. Ahora tiene dos citas consecutivas lejos de Martiricos para conseguirlo.

“Fueron dos goles similares, aunque uno con la cabeza y otro con el pie. Espero que el próximo partido de visitante pueda hacer gol”, dijo Blanco Leschuk a los medios de club después de ser designado como mejor jugador del partido contra el Numancia, que analiza así:“Tuvimos la suerte de hacer el primer gol muy pronto y ahí el partido se nos facilitó. Fuimos muy sólidos en defensa, en mitad de campo. Hay que seguir así, ya nos lo dijo el técnico. Aquí en casa hay que ganar siempre y hoy lo volvimos a conseguir”.

No son sólo sus goles. Su relevancia en el juego del Málaga es manifiesta y absoluta. Parco en palabras, se lo toma con naturalidad:“Como jugador siempre espero lo mejor, a veces salen las cosas y a veces no, pero por suerte se me están dando bien las cosas”.

Además del reto personal de marcar fuera de La Rosaleda, Blanco tiene presente que lo importante es el colectivo y también hace propósito de enmienda para retomar la senda de los triunfos a domicilio: “Todos los partidos son diferentes. Hay que mejorar como visitante; el último partido lo perdimos, pero hay que olvidarlo y pensar en el próximo rival. Tendremos que mejorar en todos los aspectos para conseguir los tres puntos”.

Blanco Leschuk, con sus seis tantos, está a uno de los máximos goleadores de la categoría, que son, con siete goles: Rubén Castro (Las Palmas), Quique (Deportivo), Juan Muñoz (Alcorcón) y Enric Gallego (Extremadura).