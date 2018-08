Blanco Leschuk, el '9' de dos apellidos

En su camiseta reza Blanco Leschuk porque quiere que estén representados sus padres. El dorsal será el del delantero centro de toda la vida. No le pesa la responsabilidad, al contrario. Eso en el césped. En su presentación se le vio algo nervioso, con un verbo tropezado, impropio de un argentino. Los conceptos, en cambio, calaron. Su mantra es "trabajar". Así le resultará fácil ganarse a Muñiz.

Al malaguismo ya le ha enviado algún guiño. Cuenta que seguía al equipo desde pequeño. "Desde chico me gustaba mucho Málaga, lo seguía en Argentina, muchos delanteros jugaron acá. Estuvo Saviola, que era de mis favoritos. Con Demichelis compartía mismo agente. Me decidí a venir también por el tema familiar, pero es una cosa íntima, no puedo explicar nada más. Es un gran club", confesó Gustavo Blanco en su presentación oficial.

"Vengo a un fútbol que es de los mejores del mundo. Voy a trabajar muy duro. Soy un delantero alto, voy bien arriba, también con los pies, soy rematador pero más que nada soy muy trabajador, ayudo al equipo, a mis compañeros, eso se verá en el campo de juego", destacó Blanco, que habló de lo que se le exige, el gol: "Es una presión del delantero. Pienso que muchos delanteros necesitan marcar gol para superarse a sí mismos. Pero partido tras partido hay que trabajar para poder convertir".

Sobre sus sensaciones con los compañeros y el técnico, muestra satisfacción: "Estoy agradecido, me recibieron muy bien estos primeros días, muy feliz de estar acá, muy contento. Con Muñiz tuve una pequeña charla, me preguntó por mi anterior club, cómo fue mi situación allá. Pero no fue una charla larga. Me falta adaptación, pero me siento bien para empezar a jugar".

José Luis Pérez Caminero acompañó a Blanco y desveló más de su juego que de su llegada: "Viene cedido, de momento. En función de su trabajo, veremos en qué termina. Viene a ayudarnos este año y a tratar de conseguir el objetivo. Es difícil no saber las características de Gustavo. Aporta salida de pelota, la mantiene, es rematador nato, tiene corpulencia, le gusta trabajar. Y lo que todos los delanteros tienen, olfato de gol, esperemos que lo mantenga".