Borrón y cuenta nueva

El 1 de julio es fecha importante en el fútbol: significa el comienzo de la nueva temporada y el vencimiento o inicio de vinculaciones. Esta fecha implica por tanto que el curso 2018/19 ya está en marcha y que el Málaga es formalmente equipo de Segunda División. Arranca de facto una nueva era en el club con una montaña de deberes encima de la mesa, pero con los protagonistas en sus puestos. Llegaron José Luis Pérez Caminero para ser director deportivo y días después Juan Ramón López Muñiz para encabezar el proyecto desde el banquillo. Y hoy el Málaga entra en otra etapa de corregir los errores del pasado.

Ayer fue el último día de vinculación con el club de hasta 11 futbolistas. Acabaron contrato Chory Castro, que ya es oficialmente jugador del Nacional uruguayo, también Lestienne, que firmó por seis meses en enero tras rescindir con el Rubin Kazan. Los nueve restantes ponen el punto final a sus cesiones en el cuadro costasoleño. Estos son Kuzmanovic y Peñaranda, que pasaron dos y una temporada y media en el club a préstamo respectivamente, así como Roberto, Alberto Bueno, Samuel García, Diego Rolan, Success, Ideye y Borja Bastón. Pocos de los mencionados pueden sacar un balance individual positivo de su paso por Martiricos: más allá del portero o el extremo belga, que dejó algunos detalles, los demás han sido decepciones mayúsculas.

Competidores como Dépor y Las Palmas empiezan a moverse en un mercado pausado

Los casos más flagrantes son los de Peñaranda y Borja Bastón. El venezolano llegó en enero de 2017 en una operación que entonces Arnau consideraba ventajosa. No contaba en el Udinese y el Watford prestó por lo restante de campaña y la siguiente al delantero. Su año de explosión en Primera con el Granada, al que se cargó a las espaldas, prometía. Y el tiempo ha dejado un balance de solo 876 minutos en 16 partidos en los que no ha sido capaz de hacer un gol. Lesiones y una baja forma por parte no han dejado ver una pincelada futbolista, tampoco con José González -no ha estado disponible en toda la segunda vuelta-, quien sacó precisamente lo mejor de él en tierras nazaríes.

Entretanto, Bastón fue la gran apuesta en la delantera para sustituir a Sandro. El listón estaba muy alto, pero no ha llegado a un rendimiento mínimo. El esfuerzo económico del club por él fue grande, se pagó una cantidad considerable por la cesión y una parte de su alto contrato en el Swansea. El resultado, apenas dos goles en 22 partidos de Liga y Copa. 1.156 minutos totales, no llegó al millar en la competición regular con 976. En dinámica positiva fue un goleador espectacular tanto en Zaragoza como en Eibar, pero como le ocurrió en el conjunto galés se ha consumido en un equipo en conflicto constante. Ha sido un jugador muy distinto, falto de confianza y superado por un En-Nesyri que ha terminado siendo el primer delantero del equipo.

Por el otro lado, el 1 de julio significa que vuelven nueve al Málaga después de pasar el año cedidos. Serían 11 realmente, pero ya salieron oficialmente Jony al Alavés y Emanuel Cecchini a Banfield. Quienes sí están citados para el día 9 de este mes -si no se resuelve antes el futuro de alguno- son Bakary Koné, Mikel Villanueva, Luis Muñoz, Cifu, Tighadouini, Ontiveros, Mula, Kuki y Michael Santos. Algunos tienen su salida segura, a otros se les tendrá que ver. Mientras, no hay novedad en la situación del delantero uruguayo. Se sigue valorando la oferta del Copenhague de cuatro millones de euros, una opción interesante en lo económico contando con la cláusula de salida a un equipo de Primera que tiene Santos en su contrato.

La temporada 2018/19 ya está en su primer día y el mercado empieza a desperezarse. Deportivo y Las Palmas, desde hoy rivales, han confirmado cuatro (Pedro Sánchez, Dubarbier, Cristian Santos y Dani Giménez) y tres (Fidel, Álvaro Lemos y Mantovani) fichajes respectivamente. La parálisis postemporada en los despachos ralentizó los movimientos de una plantilla excesivamente amplia, pero los grandes movimientos aún se harán esperar.