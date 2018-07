Boulahroud, Munir y Renato se estrenan ante el respetable

El tercer amistoso de la pretemporada sirvió también para ver de corto a los tres fichajes del Málaga en este mercado veraniego. No trascendió si alguno de ellos ya debutó ante el Extremadura, a puerta cerrado, pero ayer ante el Marbella se pudo ver las hechuras de cada uno de ellos.

El primer en mostrarse fue Bard Boulahroud. El marroquí saltó al césped con el primer once que diseñó Muñiz. Fue acompañante de Manuel Iturra en el centro del campo. El 6 blanquiazul se mostró algo cohibido en este primer envite con los ojos puestos en él. No fue muy partícipe de la distribución del balón, en la que tuvo más peso su entorno que él. Además, no se complicó mucho cuando le llegó el esférico. Sí se le vio notable intensidad en el robo del balón, provocando algunas faltas pero recuperando varias pelotas.

En el segundo tiempo, en el minuto 60, saltó el segundo escuadrón con las otras dos incoporaciones a bordo: Munir y Renato Santos. Con la poca presencia que tuvo el Marbella en los alrededores del área blanquiazul, el meta marroquí tan solo tuvo que aparecer en una ocasión. Un disparo lateral potente que atrapó sin problemas. Ni sudó.

Sí tuvo más presencia Renato Santos, al menos comparado con Munir. El portugués aún tiene que adaptarse a sus compañeros para mostrar todas sus cualidades. Le costó aparecer por la banda derecha y no gozó de mucha fortuna cuando intentó algún cara a cara. Se le ven maneras pero aún es pronto para calificarle por la poca incidencia que tuvo en el juego del equipo.