"Boulahroud ya está avisado de lo que le espera con Muñiz"

La historia del Málaga está llena de héroes que llegaron en silencio y se quedaron con un trozo del corazón de la afición. A ellos, a cambio, les quedó un tatuaje en forma de escudo y la sangre dejó de ser roja para tintarse de azul y blanco. Uno de ellos es Nabil Baha, uno de esos fichajes silenciosos y casi desconocidos de Juan Ramón Muñiz en el verano de 2007. Aquel delantero francés de origen marroquí dejó goles, sudor y girones de su piel en cada partido. Ahora se forma en los banquillos, siendo entrenador ayudante en el FUS de Rabat. Con un ojo en su club actual y el otro en el Málaga, entendió que Boulahroud estaba hecho para enrolarse en la aventura malaguista. Además, con su viejo padrino, Muñiz.

-Nabil, presente a Boulahroud al malaguismo.

-Badr es un mediocentro de 24 años, muy humilde, trabajador, que siempre entrena a tope, da mucho equilibrio al equipo. Puede jugar de defensa o un poquito más arriba. Creo que le va a venir muy bien al Málaga, creo que le hacía falta al equipo un jugador con sus características y que, si se adapta pronto, le va a dar mucho, cosas muy positivas.

-¿No es un salto muy grande? ¿Cuánto cree que tardará en adaptarse? -No va a ser un salto muy grande porque va a jugar en Segunda. No digo que el nivel de la Primera de Marruecos sea el de Segunda española, pero en el FUS de Rabat nos hemos enfrentado a muchos equipos de Primera y Segunda europeos. Siempre hemos dado la cara y él ha jugado esos partidos siendo de los mejores. Es internacional con la absoluta, no hay que olvidarlo. Si hubiera jugado antes con la absoluta, yo creo que habría ido al Mundial. Aquí tenemos un entrenador que jugó en Francia y España (Regragui) y que tiene mentalidad europea, así que aquí trabajamos como un equipo europeo. Nos exigimos la profesionalidad de cualquier equipo de Europa. Su adaptación va a ser más rápida porque no le va a sorprender lo que significa ser profesional en España. Seguro que Muñiz le ayudará lo máximo posible para que se adapte rápidamente. Además, si se queda En-Nesyri, le ayudará con el idioma. Y, por supuesto, Ben Barek. Pero el fútbol sólo tiene un idioma. Cuando los jugadores vean que tiene calidad, se acercarán a él y será una pieza importante para el equipo. No digo que en un mes vaya a ser el mejor de la plantilla, pero jamás se podrán quejar de que no trabaja. El tiempo dirá si me equivoco o no.

-¿Y qué piensa Muñiz del jugador? ¿Cuándo contactan?

-Contacté con él para darle la enhorabuena por volver al club y le hablé de Badr. Me dijo que lo iba a mirar porque necesitaba jugadores en esta posición. Vio varios vídeos de él y le gustó. Todo el que conoce al míster sabe que no ficha a un jugador por ficharlo. Me preguntó muchas cosas de él, confía en mí y sabe que no le voy a engañar. Y además yo siempre haré lo mejor para el Málaga, no voy a recomendar a un jugador que no va a aportar nada. Decidió firmarlo y ha hecho bien. El Lens estaba a punto de cerrarlo. El Málaga creo que ha hecho una buena compra.

-¿Qué le ha dicho usted al futbolista? ¿Qué es lo que más le preocupa, qué le pregunta de Málaga?

-El chico ha estado conmigo dos años como jugador. Sabía que yo había jugado en el Málaga y su sueño era jugar en España, no hubo que decirle mucho. Sabe que es un gran club, un buen equipo. Me preguntó cosas, pero no hubo que venderle nada porque es su sueño. Me preguntó cómo era el equipo, el club, la ciudad... -¿Le ha avisado de lo que le espera con Muñiz?

-Sí, sí [risas], ya está avisado, descuide. Ya va preparado y sabe qué tipo de entrenador va a tener, qué le va a pedir y qué es lo que tiene que hacer para jugar siempre.

-El Málaga en Segunda con Muñiz en el banquillo, parece que hubiéramos retrocedido una década.

-Es verdad... bueno, espero que tenga el mismo final que en la 2007/08. Si no se acaba subiendo, no será el mismo final feliz.

-¿Qué le parece el regreso de Muñiz? -Si lo mira bien, ¿a quién habría fichado mejor que él? Conoce el equipo, el club, la ciudad y seguro que estaba loco por volver. Es una buena elección, aunque eso no se sabe hasta final de temporada.

-Aquel verano de 2007 se fraguó el regreso a la élite, sobre todo la concentración en Antequera. ¿Cuál fue el secreto de aquel Málaga?

-El secreto fue que desde el principio, en Antequera, se había formado un grupo, un equipo, sentías que podíamos hacer algo importante juntos. Había gente humilde, gente que tenía ganas de demostrar que eran buenos jugadores. Los que estaban antes como Javi Calleja, Hidalgo, Arnau, Goitia o Sandro nos ayudaron desde el principio para que estuviésemos a gusto. El hecho de que el Málaga estuviese a punto de bajar a Segunda B el año anterior hizo que los jugadores no quisieran vivir esa situación. -¿Y Baha cuándo volverá al Málaga?

-Eso no lo sé, aquí en el FUS de Rabat estoy muy a gusto. Trabajo con un entrenador con mucho futuro como Regragui. Yo me estoy formando también como entrenador, consiguiendo todos mis títulos. Cuando los tenga todos, no duden de que intentaré volver. -Gracias por atendernos desde Marruecos.

-A ustedes, es un placer.