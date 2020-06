Buencasa: "Espero que pronto llegue el gol"

Sergio Buenacasa habló para los medios del club antes del partido que enfrentará en el Anxo Carro al Lugo y al Málaga. El delantero, que todavía no ha marcado como blanquiazul, desvela sus anhelos: "Estoy con la ilusión de jugar siempre, espero hacerlo cada vez mejor. Me voy sintiendo cada vez mejor y cada partido que pasa estoy con más ganas todavía. Espero que pronto llegue el gol, la victoria del equipo y podamos tirar más para arriba”.

Está centrado el maño en la cita contra los gallegos, de una importancia superlativa para el Málaga: “Es un partido vital, llegamos al tramo final y estos enfrentamientos directos. Nos van a marcar mucho, porque no solo son tres que sumas tú, si no tres que puede sumar el rival. Estos partidos tenemos que salir a morir y a llevarnos los tres puntos de Lugo, porque son fundamentales para asegurarnos la salvación cuanto antes”.

Sobre las particularidades del césped del Anxo Carro, matiza: “También depende del tipo de delantero y el juego que salgas a hacer. Da la sensación de que son campos más pequeños, pero cumple las medidas reglamentarias y no hay tanta diferencia. Es más la sensación de atosigamiento, de que es pequeño, no hay espacios y cualquier balón es peligroso. Vamos a intentar sacar partido de eso, adaptarnos al campo y a todas las circunstancias que se den, porque no hay excusas y hay que empezar a sumar de tres”.