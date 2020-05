El COVID-19 golpeará las cuentas del Málaga CF pese a otros ahorros

El Málaga vive constantemente con un ojo en el balón y el otro en las oficinas. Rara vez en los últimos 15 años las cuentas no han sido un problema para el club de Martiricos, que ahora está en manos de un administrador judicial al que no le está temblando el pulso a la hora de acometer despidos y decisiones desagradables, aunque internamente no todas se compartan. José María Muñoz tiene la obligación de encontrar vías que garanticen la supervivencia de la entidad, que además del match ball de este curso ve un desfase de más de 15 millones de euros en el horizonte de la 2020/21. El COVID-19 hará daño a las arcas de la entidad a pesar de otros ahorros

El Málaga explicó a sus abonados que el expediente de regulación de empleo es una cuestión de mera supervivencia: “Debemos tomar la decisión de ajustarnos al límite, para lograr mayor margen económico que nos permita luchar por la viabilidad de la institución. No va a ser fácil. Nos hemos visto obligados a tomar medidas realmente dolorosas en aras de mantener con vida al Málaga”. El ahorro se cifra globalmente en cerca de un millón de euros para un club que contaba con el mayor gasto en personal no deportivo de toda la Segunda División. El trozo gordo del pastel, no obstante, será cuando le meta mano a una plantilla desorbitada y absolutamente fuera de mercado.

De momento se deja trabajar a los jugadores ante la posible vuelta a la competición en unas semanas. Parece desaconsejable distraer a la plantilla con cuestiones monetarias cuando todavía tienen que ser los encargados de lograr que el Málaga, como mínimo, se mantenga en la Segunda División. Hay que recordar que aunque tenga ciertas opciones de alcanzar el play off, el descenso está muy cerca también.

El ERE planteado por Muñoz Jiménez no está relacionado con los efectos del COVID-19, era una idea que venía de mucho antes y que se estaba moldeando. Pero la crisis del coronavirus afecta y afectará notablemente a las arcas del club. Especificaba el diario AS el pasado miércoles que se calcula que el Málaga dejará de ingresar en la temporada 2020/21 hasta cuatro millones de euros en distintos conceptos tales como la venta de abonos y entradas, patrocinios y televisión.

El club ha ido recortando también ciertos gastos superfluos y un tanto disparatados ligados a los Al-Thani, así como la decisión de abandonar el Ciudad de Málaga. Habrá que ver si todos los pasos son suficientes. Mientras tanto, voces cercanas al Málaga apuntan a posibles inversores.